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    СБУ проводить обшуки у предстоятеля Києво-Печерської лаври

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    <span>Обшуки проходять вдома у настоятеля Павла та також у самій Лаврі</span> - СБУ проводить обшуки у предстоятеля Києво-Печерської лаври
    Обшуки проходять вдома у настоятеля Павла та також у самій Лаврі

    Обшуки ініціювали в межах справи про розпалювання міжконфесійної ворожнечі

    Служба безпеки прийшла з обшуками до помешкання предстоятеля Києво-Печерської лаври, митрополита УПЦ Московського патріархату Павла. Обшуки ініціювали в межах справи про розпалювання міжконфесійної ворожнечі.

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    Про це на брифінгу повідомив керівник апарату глави СБУ Ігор Гуськов.

    СБУ прийшла з обшуками на виконання доручення слідчого управління Національної поліції в Київській області.

    «СБУ проводить обшуки за статтею про порушення рівноправ’я громадян залежно від їх расової, національної приналежності чи ставлення до релігії (частина 2 стаття 161 Кримінального кодексу)», — сказав Гуськов.

    Він додав, що про результати обшуків повідомлять додатково. Наразі відомо, що обшуки проходять вдома у настоятеля Павла та також у самій Лаврі.

    Нагадаємо, напередодні, 29 листопада Вселенський патріархат оприлюднив рішення синоду щодо Томосу для України.

    Також 29 листопада повідомлялося, що Києво-Печерську лавру перевіряють на наявність коштовностей і святинь.

    Президент Петро Порошенко ввечері 29 листопада звернувся до українського народу у зв’язку із рішенням синоду Вселенського патріархату щодо отримання Томосу для української церкви.

    За словами Порошенка, залишився лише один крок до завершення процесу отримання українською церквою Томосу.

    Нагадаємо, у Стамбулі 27-29 листопада проходило засідання синоду Вселенського патріархату, в ході якого було розпущено Західноєвропейський екзархат російських парафій в Європі

    Як повідомлялося, синод Константинопольського патріархату 11 жовтня ухвалив, що у 1686 році Київську митрополію Руській церкві передали незаконно. Також Константинопольський патріархат зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та глави УАПЦ Макарія. 

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