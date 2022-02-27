56 цистерн. Військові підірвала ешелон із соляркою для російських окупантів

Український Bayraktar знищив ворожий ешелон із 56 цистернами дизпалива на Чернігівщині

Українська армія знищила ворожий ешелон із соляркою, призначеною для російських окупантів. За даними Генерального штабу ЗСУ, він транспортував 56 цистерн з дизпаливом.

Як повідомили у пресслужбі Командування Повітряних сил ЗСУ, ешелон був знищений українським «Байрактаром».

«Блискавично відпрацював екіпаж безпілотного авіаційного комплексу Bayraktar TB2, який знищив цілий залізничний ешелон із пально-мастильними матеріалами», – зазначається в повідомленні.

«По станції відпрацювали наші артилеристи та підірвали ешелон із більш ніж 3000 палива для армії окупантів», - написав радник голови МВС Антон Геращенко.

За словами Геращенка, оскільки залізничні шляхи в Росії розібрані та швидко їх не відновлять, ЗСУ фактично зупинили просування супротивника до Києва зі сходу.

«Залишилося знищити Гостомельське угруповання противника і агресора буде відкинуто від столиці», – написав радник голови МВС.

Нагадаємо, Російська армія в ніч на неділю завдала ракетного удару по Василькову неподалік Києва, внаслідок чого виникла пожежа на нафтобазі.