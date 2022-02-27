По Василькову завдано ракетного удару, горить нафтобаза

На Лівому березі кияни чули другий сильний вибух із Василькова.

Російська армія в ніч на неділю завдала ракетного удару по Василькову неподалік Києва, внаслідок чого виникла пожежа на нафтобазі.

«Горить нафтобаза. Ворог хоче зруйнувати все довкола. Сьогодні протягом дня тривали обстріли з балістичних ракет нашого аеродрому, але ми всі витримаємо», – сказала у відеотрансляції у Facebook Васильківський міський голова Наталія Баласинович.

По всьому Києву, зокрема на Лівому березі, чули другий сильний вибух із Василькова. У небі у напрямку Василькова сильна заграва.

Пізніше зі ЗМІ стало відомо, що влада не планує евакуювати населення з Василькова.

«Загрози людям немає», – зазначила речниця ДСНС Київської області Вікторія Рубан.

Як повідомляв «Главком», вранці 26 лютого Васильківський міський голова Наталія Баласинович повідомила, що після запеклих нічних боїв з російським окупантом місто Васильків контролюється українською армією. Про це вона сказала у ранішньому коментарі «1+1», повідомляє «Главком».

«Можна сказати, що у Василькові тихо і ця страшна ніч підійшла до кінця. З вечора (25 лютого – «Главком») почався ракетний обстріл наших військових частин та аеродрому. Протягом вечора і ночі у Василькові висаджувався парашутами ворожий десант. Вони сідали на полях і в лісах деяких населених пунктах, що входять до громади. Мешканці одразу сповіщали про цих десантників», – зазначила Баласинович.

За її словами, найважчою була ситуація на центральній вулиці Декабристів у Василькові, де дислокується 40 бригада.

«Вся вулиця палала. Я дякую нашій територіальні обороні за добру підготовку. У місті ми облаштували блок-пости, щоб зупиняти ворога. На підмогу зі столиці прибули Збройні сили, і після тривалих боїв з великою кількістю поранених та загиблих Васильків ніхто нікому не віддав», – заявила мер міста.