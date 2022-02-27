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    По Василькову завдано ракетного удару, горить нафтобаза

    По Василькову завдано ракетного удару, горить нафтобаза
    фото з відкритих джерел

    На Лівому березі кияни чули другий сильний вибух із Василькова.

    Російська армія в ніч на неділю завдала ракетного удару по Василькову неподалік Києва, внаслідок чого виникла пожежа на нафтобазі.

    «Горить нафтобаза. Ворог хоче зруйнувати все довкола. Сьогодні протягом дня тривали обстріли з балістичних ракет нашого аеродрому, але ми всі витримаємо», сказала у відеотрансляції у Facebook Васильківський міський голова Наталія Баласинович.

    По всьому Києву, зокрема на Лівому березі, чули другий сильний вибух із Василькова. У небі у напрямку Василькова сильна заграва.

    Пізніше зі ЗМІ стало відомо, що влада не планує евакуювати населення з Василькова.

    «Загрози людям немає», – зазначила речниця ДСНС Київської області Вікторія Рубан.

    Як повідомляв «Главком», вранці 26 лютого Васильківський міський голова Наталія Баласинович повідомила, що після запеклих нічних боїв з російським окупантом місто Васильків контролюється українською армією. Про це вона сказала у ранішньому коментарі «1+1», повідомляє «Главком».

    «Можна сказати, що у Василькові тихо і ця страшна ніч підійшла до кінця. З вечора (25 лютого «Главком») почався ракетний обстріл наших військових частин та аеродрому. Протягом вечора і ночі у Василькові висаджувався парашутами ворожий десант. Вони сідали на полях і в лісах деяких населених пунктах, що входять до громади. Мешканці одразу сповіщали про цих десантників», – зазначила Баласинович.

    За її словами, найважчою була ситуація на центральній вулиці Декабристів у Василькові, де дислокується 40 бригада.

    «Вся вулиця палала. Я дякую нашій територіальні обороні за добру підготовку. У місті ми облаштували блок-пости, щоб зупиняти ворога. На підмогу зі столиці прибули Збройні сили, і після тривалих боїв з великою кількістю поранених та загиблих Васильків ніхто нікому не віддав», – заявила мер міста.

    Теги: вибух армія кияни Васильків
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    По Василькову завдано ракетного удару, горить нафтобаза