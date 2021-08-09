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    9 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    У цей день варто віддати перевагу інтелектуальній праці - 9 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    У цей день варто віддати перевагу інтелектуальній праці
    Фото з відкритих джерел

    Сьогодні вітаємо усіх, хто любить книги

    У понеділок, 9 серпня, відзначаються такі свята:

    • Всесвітній день книголюбів
    devops_booksФото з відкритих джерел

    Щороку 9 серпня у світі відзначають день книголюбів. Свято зародилось у США (Book Lovers Day) і майже одразу набуло чималої популярності, і в результаті набуло статусу всесвітнього.

    Це свято відзначають письменники, поети, літератори та видавці, друкарні і книжкові магазини, ну і, звичайно, читачі – ті люди, для яких книга і створюється. Саме читачеві присвячений Всесвітній день книголюбів.

    • Міжнародний день корінних народів світу
    6565656Фото з відкритих джерел

    Свято Міжнародний день корінних народів світу відзначається в першій декаді серпня. Виникло за ініціативою Генеральної Асамблеї ООН в 1994 році. Присвячене питанням збереження корінних народів на планеті, захисту їх прав, багатству культури і надбанню.

    • День пам'яті жертв атомного бомбардування Нагасакі
    5dbb759bbdae5f1c53e792747488ff52Фото з відкритих джерел

    9 серпня 1945 року об 11 годині 2 хвилини за місцевим часом екіпаж американського літака B-29 під командуванням майора Чарльза Суїні скинув атомну бомбу на японське місто Нагасакі.

    Бомба вибухнула на висоті 500 метрів від поверхні і привела до загибелі близько 100 тисяч осіб та поранення отримали 200 тисяч осіб.

    Цього ж дня імператор Японії заявив у парламенті про намір прийняти умови безумовної капітуляції, рішення про котру було публічно оголошено 15 вересня.

    • День пам'яті великомученика і цілителя Пантелеймона
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    Фото з відкритих джерел

    Сьогодні християни східного обряду відзначають свято, присвячене пам'яті цілителя Пантелеймона. Пантелеймон-Цілитель – це християнський святий, який шанується як великомученик, цілитель та лікар.

    Історія

    Святий Пантелеймон або Пантелеймон Цілитель – великомученик, святий, якого вважають першим лікарем за професією. Він народився в Нікомидії (сучасна територія Туреччини), там же і проживав. Пантелеймон лікував людей безплатно і його не злюбили інші доктори. Через це тодішній імператор піддавав його тортурам, після чого присудив до страти. Як і тортури, страта пройшла для святого безболісно завдяки молитві. Під час неї голос з небес наказав відрубати голову Пантелеймону, що і було виконано. Однак замість крові з рани потекло молоко.

    Традиції

    У цей день можна зібрати цілющі трави, оскільки Пантелеймон вважається їх покровителем. При зборі трав необхідно читати молитву до святого.

    Ягоди, які були зібрані 9 серпня, необхідно висушити або зварити з них варення, вважається, що вони можуть вилікувати від хвороб.

    У День Пантелеймона роздають милостиню, примовляючи «Тобі трохи грошей, а мені міцне здоров'я».

    Господині в цей день зрізали качан капусти і готували з неї пироги. Вважається, що капуста та інші рослини в цей день сприяють міцному здоров'ю і лікуванню від хвороб.

    Що не можна робити сьогодні:

    • У цей день не возять сіно, вважається, що Пантелеймон може його спалити.
    • Працювати, особливо займатися хлібом, цього дня вважається гріхом.
    • У цей день не можна байдуже проходити повз чужу біду.
    • Займатися важкою фізичною працею. Однак сидіти без діла теж не можна: сьогодні вітається будь-яка інтелектуальна робота.

    Народні прикмети:

    • Сьогодні трави мають особливі цілющі властивості.
    • Якщо завиваються качани капусти – осінь буде холодною.
    • Якщо мурахи вхід в мурашник закладають – скоро піде дощ.
    • Коники стрибають і стрекочуть – до сухої і ясної погоди.
    • Якщо хворий в церкві відстоїть молебень, а вдома помолиться на ікону Пантелеймона – скоро одужає.

    У кого іменини 9 серпня?

    Іменини сьогодні святкують Анфіса, Герман, Климент, Наум, Микола, Сава.

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    Теги: історія книги свята лікар бомбардування робота місто рослини традиції
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    9 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони