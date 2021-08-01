Найбільші церковні свята серпня: що відзначатимуть віряни

На вірян чекають «перший», «другий» та «третій» Спас, а також Успенський піст

Серпень щедрий на релігійні свята. Так, 14 числа українці відзначать Винесення чесних древ животворчого Хреста Господнього, 19 – велике дванадесяте свято Преображення Господнього, а 29 серпня – перенесення з Едеси до Константинополя нерукотворного образа Господа Ісуса Христа. Про це ідеться у повідомленні Православної церкви України на сторінці у Facebook. У народі ці дні мають назву «перший», «другий», «третій» Спас.

«Це зовсім різні свята, не пов’язаних між собою ані хронологічно, ані географічно, ані змістовно. Єдине, що між ними спільного, – це постать нашого Спасителя (звідси – Спас), на честь Якого ці свята встановлені» ,– пояснюють у ПЦУ.

Крім того, 14 серпня Церква молитовно вшановує пам'ять сімох мучеників Маккавеєвих, матері їхньої Соломонії та учителя їхнього Єлеазара, які постраждали за істинну віру ще в II столітті до Різдва Христового.

«У перекладі з арамейської їхнє ім’я означає «молот», а до нашого «віяти мак» воно подібне лише за вимовою. В цей же день розпочинається Успенський піст – єдиний піст у церковному році, присвячений Діві Марії. Він триватиме два тижні та завершиться святом Успіння Пресвятої Богородиці 28 серпня», – ідеться у дописі.

Також у серпні вшановуватимемо пам’ять багатьох святих: пророка Іллі, рівноапостольної Марії Магдалини, благовірних князів Бориса і Гліба, Успіння праведної Анни (Матері Пресвятої Богородиці), великомученика і цілителя Пантелеймона та інших.

Раніше повідомлялося, що третій місяць літа, серпень, подарує українцям 21 робочий і 10 вихідних днів. Зокрема, День незалежності України, який відзначають 24 серпня, цього року випадає на вівторок, тому буде ще два додаткових вихідних: 21, 22, 23 і 24 серпня. Але, робочий день понеділка, 23 серпня, переноситься на суботу – 28 серпня.