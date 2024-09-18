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18 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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18 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Відлітають журавлі – наприкінці місяця вже вдарять морози
фото: depositphotos.com

Сьогодні не можна з'ясовувати стосунки, сваритися

Сьогодні, 18 вересня, Всесвітній день корпоративної культури, Міжнародний день рівної оплати праці та Всесвітній день бамбука. Віряни вшановують пам'ять святого преподобного Євменія, єпископа Гортинського.

Всесвітній день корпоративної культури

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Це свято присвячене визнанню важливої ролі, яку відіграє корпоративна культура в успіху бізнесу по всьому світу. Корпоративна культура включає спільні цінності, поведінку та практики, які визначають організацію. Вона формує те, як працівники взаємодіють одне з одним, які рішення вони ухвалюють і як підходять до своєї роботи. 

Сильна, позитивна корпоративна культура може призвести до більшої залученості працівників, кращої задоволеності роботою та підвищення загальної продуктивності.

Міжнародний день рівної оплати праці

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Це свято було засноване Організацією Об’єднаних Націй 2019 року для підвищення обізнаності про гендерний розрив у заробітній платі та для захисту принципу рівної оплати за працю рівної цінності.

Цей день підкреслює постійні нерівності в оплаті праці між чоловіками та жінками у всьому світі. Попри прогрес у багатьох країнах, жінки все ще заробляють у середньому менше, ніж чоловіки за аналогічну роботу. Ця різниця в оплаті праці обумовлена такими факторами, як гендерна дискримінація, професійна сегрегація та нерівний доступ до освіти й кар’єрного зростання.

Всесвітній день бамбука

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Це свято було започатковане 2009 року у Таїланді з метою підвищення обізнаності про важливість бамбука та його потенціал для захисту природних ресурсів і навколишнього середовища. Бамбук є унікальною рослиною, яка належить до сімейства злакових. Він відомий своєю швидкістю росту – деякі види можуть виростати до одного метра за добу. Бамбук має високу міцність, навіть більшу, ніж у сталі, що робить його цінним матеріалом для будівництва.

Ця рослина також має антибактеріальні та гіпоалергенні властивості, що робить її популярною в текстильній промисловості для виготовлення постільної білизни, ковдр і подушок. Крім того, бамбук використовується в харчовій промисловості, садівництві, виробництві музичних інструментів, меблів, паперу та навіть у виготовленні сувенірів.

Яке сьогодні церковне свято

18 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

18 вересня у церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Євменія, єпископа Гортинського. Жив у VII столітті на острові Крит. Ще замолоду він вирізнявся доброчесним життям і прагнув служити Єдиному Богу. Він роздав свій маєток убогим і присвятив своє життя служінню Богові.

Євменій був обраний і висвячений на єпископа Гортинської Церкви. Його називали батьком убогих і сиріт, а для своїх вірних він був живим прикладом християнських чеснот. Коли поширилась монотелітська єресь, Євменій мужньо обороняв правдивість Христової віри в Царгороді. За це його було заслано в єгипетську Тебаїду, де він прославився численними чудами, зокрема закінченням тривалої посухи.

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Що не можна робити 18 вересня

  • Не можна з'ясовувати стосунки, сваритися.
  • Краще стрижку перенести на інший день.
  • Забороняється хвалитися своїми успіхами.

Народні прикмети і традиції

  • Бур'яни виросли дуже великими – до сніжної зими;
  • відлітають журавлі – наприкінці місяця вже вдарять морози;
  • листя на березі ще не опало – до теплої зими.

Пам’ятні дати 18 вересня

  • 96 рік – Марк Кокцей Нерва стає римським імператором після вбивства Доміціана;
  • 1502 рік – Христофор Колумб під час свого четвертого плавання в Новий світ здійснює висадку на острові Коста-Рика;
  • 1640 рік – у Києві розпочинає роботу церковний собор, який затверджує катехізис, яким протягом століть послуговувалась православна церква;
  • 1714 рік – до Лондона прибуває Георг – новий король Великої Британії з династії Віндзорів;
  • 1851 рік – у США виходить перший примірник газети «New York Daily Times» ;
  • 1886 рік – французький поет Жан Мореас публікує у газеті «Ле Фігаро» статтю, яка стала маніфестом літераторів-символістів;
  • 1901 рік – митрополит Андрій Шйептицький освячує церкву Святої Трійці в Білому Камені;
  • 1929 рік – на Запорізькому заводі «Комунар» випускають перший український комбайн;
  • 1944 рік – виходить у світ книжка «Шлях до рабства» Фрідріха Гаєка, яка стає однією з найвпливовіших книг століття;
  • 1965 рік – острів Хортиця у Запоріжжі оголошують державним заповідником;
  • 1973 рік – до ООН приймають Федеративну Республіку Німеччини і Німецьку Демократичну Республіку;
  • 1997 рік – реєструють домен Google.com.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Аркадій, Борис, Володимир, Іван, Костянтин, Михайло, Олексій, Петро, Сергій, Ірина, Софія.

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Теги: церква свята українці православна церква Україна традиції свято

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