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    Зеленський поїде на батьківщину

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    Зеленський поїде на батьківщину

    У Кривому Розі Зеленський відвідає нараду з місцевими чиновниками

    Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 12 липня, прибуде з робочим візитом на Дніпропетровщину, де відвідає два міста: Дніпро та Кривий Ріг.

    Як повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Зеленський проведе огляд ремонту Нового мосту та побуває з інспекцією в аеропорту.

    Після цього запланований огляд будівництва об'їзної Дніпра та поїздка на нараду до Кривого Рогу.

    Нагадаємо, 10 липня під час зустрічі з активом Київської області Володимир Зеленський вигнав секретаря міськради Борисполя Ярослава Годунка. Причиною цього стала його судимість за «розбій, поєднаний з причиненням тяжких тілесних ушкоджень».

    «Вийдіть звідси. Выйди отсюда, розбійник ти. Погано чуєш мене?» - звернувся Зеленський до Годунка під аплодисменти присутніх в залі.

    Виходячи з зали секретар міськради нагадав, що Зеленський казав, що тепер всі «президенти». На це Зеленський відповів: «Ти - точно не президент. У президента немає криміналу. Іди гуляй, господи».

    Відразу після інциденту Годунок заявив, що збирається подавати до суду на президента. Потім він повідомив, що змінив свою позицію.

    Джерело: depo.ua

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