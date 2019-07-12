Зеленський поїде на батьківщину
У Кривому Розі Зеленський відвідає нараду з місцевими чиновниками
Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 12 липня, прибуде з робочим візитом на Дніпропетровщину, де відвідає два міста: Дніпро та Кривий Ріг.
Як повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Зеленський проведе огляд ремонту Нового мосту та побуває з інспекцією в аеропорту.
Після цього запланований огляд будівництва об'їзної Дніпра та поїздка на нараду до Кривого Рогу.
Нагадаємо, 10 липня під час зустрічі з активом Київської області Володимир Зеленський вигнав секретаря міськради Борисполя Ярослава Годунка. Причиною цього стала його судимість за «розбій, поєднаний з причиненням тяжких тілесних ушкоджень».
«Вийдіть звідси. Выйди отсюда, розбійник ти. Погано чуєш мене?» - звернувся Зеленський до Годунка під аплодисменти присутніх в залі.
Виходячи з зали секретар міськради нагадав, що Зеленський казав, що тепер всі «президенти». На це Зеленський відповів: «Ти - точно не президент. У президента немає криміналу. Іди гуляй, господи».
Відразу після інциденту Годунок заявив, що збирається подавати до суду на президента. Потім він повідомив, що змінив свою позицію.
Джерело: depo.ua