Адвокат: Інтерпол зняв Курченка з розшуку навесні цього року

За словами адвоката олігарха, Курченка зняли з розшуку через «політичну мотивованість справи»

Інтерпол зняв з міжнародного розшуку українського олігарха Сергія Курченка, який втік після Революції гідності, ще в лютому або березні цього року. Про це в коментарі «Громадському» повідомив адвокат Курченка Юрій Сухов. За його словами, Інтерпол зняв Курченка з розшуку ще у кінці лютого - на початку березня цього року, але, за



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Сергій Курченко

За словами адвоката олігарха, Курченка зняли з розшуку через «політичну мотивованість справи»

Інтерпол зняв з міжнародного розшуку українського олігарха Сергія Курченка, який втік після Революції гідності, ще в лютому або березні цього року.

Про це в коментарі «Громадському» повідомив адвокат Курченка Юрій Сухов.

За його словами, Інтерпол зняв Курченка з розшуку ще у кінці лютого - на початку березня цього року, але, за його словами, Генпрокуратура цей факт приховала.

«Було ухвалене рішення про припинення оголошення у міжнародний розшук через політичну мотивованість справи», - сказав він.

Сухов вважає, що Інтерпол ухвалить негативне рішення за запитом одеської поліції.

Речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що не може коментувати цю інформацію, додає видання.

Сьогодні стало відомо, що Україна просить Інтерпол оголосити Курченка в міжнародний розшук.

Нагадаємо, що Курченко підозрюється у створенні злочинної організації, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухиленні від сплати податків та вчиненні інших злочинів.

«Лише від його злочинних махінацій з нафтопродуктами до державного бюджету не надійшло понад 2 мільярди гривень обов’язкових платежів», - нагадала Сарган.

У травні 2017 року прокуратурою погоджено повідомлення про підозру Курченку, оголошено у державний розшук та надано дозвіл на затримання з метою приводу до суду для обрання запобіжного заходу.

На теперішній час у кримінальному провадженні статус підозрюваних та обвинувачених мають 22 особи. Судом вже підтверджено провину 15 фігурантів злочинних оборудок.