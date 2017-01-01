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    Україна просить Інтерпол оголосити Курченка в міжнародний розшук

    У травні 2017 року Курченко оголошений у державний розшук
    Правоохоронними органами України внесено клопотання до Генерального секретаріату Інтерполу про оголошення у міжнародний розшук бізнесмена Сергія Курченка з метою встановлення його місцезнаходження. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган. «Завдяки спільним заходам, вжитим під
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    Бізнесмен Сергій Курченко
    Бізнесмен Сергій Курченко

    У травні 2017 року Курченко оголошений у державний розшук

    Правоохоронними органами України внесено клопотання до Генерального секретаріату Інтерполу про оголошення у міжнародний розшук бізнесмена Сергія Курченка з метою встановлення його місцезнаходження. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган.

    «Завдяки спільним заходам, вжитим під координацією прокуратури Одеської області, правоохоронними органами внесено клопотання до Генерального Секретаріату Інтерпол про оголошення у міжнародний розшук Сергія Курченка з метою встановлення його місцезнаходження», - написала вона.

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    Нагадаємо, що Курченко підозрюється у створенні злочинної організації, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухиленні від сплати податків та вчиненні інших злочинів.

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    «Лише від його злочинних махінацій з нафтопродуктами до державного бюджету не надійшло понад 2 мільярди гривень обов’язкових платежів», - нагадала Сарган.

    У травні 2017 року прокуратурою погоджено повідомлення про підозру Курченку, оголошено у державний розшук та надано дозвіл на затримання з метою приводу до суду для обрання запобіжного заходу.

    На теперішній час у кримінальному провадженні статус підозрюваних та обвинувачених мають 22 особи. Судом вже підтверджено провину 15 фігурантів злочинних оборудок.

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