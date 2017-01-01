Україна просить Інтерпол оголосити Курченка в міжнародний розшук

У травні 2017 року Курченко оголошений у державний розшук

Правоохоронними органами України внесено клопотання до Генерального секретаріату Інтерполу про оголошення у міжнародний розшук бізнесмена Сергія Курченка з метою встановлення його місцезнаходження. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган. «Завдяки спільним заходам, вжитим під



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Бізнесмен Сергій Курченко

У травні 2017 року Курченко оголошений у державний розшук

Правоохоронними органами України внесено клопотання до Генерального секретаріату Інтерполу про оголошення у міжнародний розшук бізнесмена Сергія Курченка з метою встановлення його місцезнаходження. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган.

«Завдяки спільним заходам, вжитим під координацією прокуратури Одеської області, правоохоронними органами внесено клопотання до Генерального Секретаріату Інтерпол про оголошення у міжнародний розшук Сергія Курченка з метою встановлення його місцезнаходження», - написала вона.

Нагадаємо, що Курченко підозрюється у створенні злочинної організації, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухиленні від сплати податків та вчиненні інших злочинів.

«Лише від його злочинних махінацій з нафтопродуктами до державного бюджету не надійшло понад 2 мільярди гривень обов’язкових платежів», - нагадала Сарган.

У травні 2017 року прокуратурою погоджено повідомлення про підозру Курченку, оголошено у державний розшук та надано дозвіл на затримання з метою приводу до суду для обрання запобіжного заходу.

На теперішній час у кримінальному провадженні статус підозрюваних та обвинувачених мають 22 особи. Судом вже підтверджено провину 15 фігурантів злочинних оборудок.