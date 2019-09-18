Адвокат Порошенка: ДБР «зливає» інформацію Портнову



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«Слідчі ДБР збирають інформацію про компанії, про рахунки Порошенка, і все це передається на Telegram-канали», - повідомив Головань

Державне бюро розслідувань прийняло заяву адвоката п’ятого президента України Петра Порошенка про порушення слідчими ДБР українського законодавства і дії в інтересах заступника голови АП часів Януковича Андрія Портнова.

Про це повідомив адвокат Порошенка Ігор Головань під час брифінгу, який транслював телеканал «Прямий».

«Мене повідомили буквально вчора, що ГПУ ще 10 вересня направила сюди кримінальне провадження за моєю заявою, що стосується незаконного збору інформації про особу, інформації, що складає комерційну і банківську таємницю», - заявив адвокат.

«Ми бачимо, що слідчі ДБР замість того, щоб діяти відповідно до закону, в інтересах держави, обслуговують певні Telegram-канали, збирають інформацію про компанії, про рахунки Петра Порошенка, і все це передається на Telegram-канали. За цими фактами було зареєстроване кримінальне провадження», - повідомив Головань.

Раніше Шевченківський районний суд Києва у позові народного депутата ВР VIII скликання Тетяни Чорновол виніс рішення розпочати кримінальне провадження проти Портнова.

Чорновол зазначала, що ДБР відмовляється порушувати будь-які кримінальні справи проти Портнова і тим самим порушує закон.