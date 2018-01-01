Адвокат опублікував протоколи судових засідань у справі Чийгоза

Полозов розпочав публікацію матеріалів у справі Ахтема Чийгоза

Напередодні четвертої річниці Дня кримського опору (26 лютого) адвокат Микола Полозов розпочав цикл публікацій протоколу судових засідань у справі Ахтема Чийгоза. Про це він написав у Facebook. «Всі свідчення потерпілих, свідків, весь хід судового процесу зафіксовані і дозволяють зрозуміти, які саме події розгорталися в



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Фото: Главком Ахтем Чийгоз

Полозов розпочав публікацію матеріалів у справі Ахтема Чийгоза

Напередодні четвертої річниці Дня кримського опору (26 лютого) адвокат Микола Полозов розпочав цикл публікацій протоколу судових засідань у справі Ахтема Чийгоза.

Про це він написав у Facebook.

«Всі свідчення потерпілих, свідків, весь хід судового процесу зафіксовані і дозволяють зрозуміти, які саме події розгорталися в Сімферополі напередодні російської окупації Криму.Хештег цих публікацій #26февраля» - заявив Полозов.

Як відомо, раніше Умеров та Чийгоз надіслали запити до адміністрації президента РФ з проханням пояснити, на якій підставі їх звільнили з-під варти. У Путіна відповіли, що надати ці дані «не вбачається можливим».

Чийгоз та Умеров планують у московському суді вимагати від адміністрації президента РФ пояснень, на якій підставі їх вивезли з Криму до Туреччини.

29 листопада турецький телеканал Haberturk повідомив, що Туреччина обміняла Умерова та Чийгоза на двох росіян, яких звинувачують у шпигунстві.

25 жовтня засуджених окупантами Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза видали Туреччині. Звідти вони вирушили в Україну.

До цього вони відмовилися писати прохання про помилування.

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