  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Адвокат опублікував протоколи судових засідань у справі Чийгоза

    Полозов розпочав публікацію матеріалів у справі Ахтема Чийгоза
    Напередодні четвертої річниці Дня кримського опору (26 лютого) адвокат Микола Полозов розпочав цикл публікацій протоколу судових засідань у справі Ахтема Чийгоза. Про це він написав у Facebook. «Всі свідчення потерпілих, свідків, весь хід судового процесу зафіксовані і дозволяють зрозуміти, які саме події розгорталися в
    • Сьогодні, 01:50
    • Розсилка
    <div class="copy">Ахтем Чийгоз</div>
    Фото: Главком
    Ахтем Чийгоз

    Полозов розпочав публікацію матеріалів у справі Ахтема Чийгоза

    Напередодні четвертої річниці Дня кримського опору (26 лютого) адвокат Микола Полозов розпочав цикл публікацій протоколу судових засідань у справі Ахтема Чийгоза.

    Про це він написав у Facebook.

    «Всі свідчення потерпілих, свідків, весь хід судового процесу зафіксовані і дозволяють зрозуміти, які саме події розгорталися в Сімферополі напередодні російської окупації Криму.Хештег цих публікацій #26февраля» - заявив Полозов.

    Як відомо, раніше Умеров та Чийгоз надіслали запити до адміністрації президента РФ з проханням пояснити, на якій підставі їх звільнили з-під варти. У Путіна відповіли, що надати ці дані «не вбачається можливим».

    Чийгоз та Умеров планують у московському суді вимагати від адміністрації президента РФ пояснень, на якій підставі їх вивезли з Криму до Туреччини.

    29 листопада турецький телеканал Haberturk повідомив, що Туреччина обміняла Умерова та Чийгоза на двох росіян, яких звинувачують у шпигунстві.

    25 жовтня засуджених окупантами Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза видали Туреччині. Звідти вони вирушили в Україну.

    До цього вони відмовилися писати прохання про помилування.

    Також читайте матеріал «Главкома»:  Ахтем Чийгоз: Останнім часом у кримських тюрмах кричать «Слава Україні». У відповідь доноситься «Аллаху акбар»

    Микола Полозов адвокат Ахтем Чийгоз
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ