Адвокат розповів про стан політв'язня Кольченка в російській колонії



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Олександр Кольченко

Кольченко має нездоровий вигляд

Український в’язень Кремля Олександр Кольченко не має скарг до умов свого тримання в колонії в місті Копейську Челябінської області, але має нездоровий вигляд.

Про це повідомила 1 лютого правозахисниця Тетяна Щур з посиланням на адвоката Уральської правозахисної групи, який відвідав Кольченка 29 січня.

«Не сподобався він мені. Блідий якийсь, худенький зовсім і замкнутий. Напружений. Посміхатися перестав», – передає правозахисниця слова захисника.

Тетяна Щур нагадує, що 25 грудня 2018 року, адвокат і Олександр Кольченко вже зустрічалися.

«Тоді теж все було нормально, ніяких змін з часу попередньої зустрічі: відвідує спортивний зал, бібліотеку, отримує дієтхарчування у вигляді ложки сиру, шматочка масла і яйця пару разів на тиждень», – вказує правозахисниця.

«Після тодішнього відвідування через два дні – переміщення в ШІЗО (штрафний ізолятор – ред.) до 6 січня. За що? «За самовільне пересування поза локальною ділянкою». Але так «пересуваються» по колонії всі і завжди. І тільки перед особливими днями особливих засуджених виокремлюють і карають. Причому, коли і де це було, хто написав рапорт, засуджений, як правило, не пам’ятає або не знає. Так саме сталося з Сашком і перед Новим роком. Саме так «за пересування» в спортзал, бібліотеку, їдальню», – додає Щур.

Раніше повідомляли, що стан здоров'я українського політв'язня Кольченко не викликає побоювань у лікарів, стаціонарного лікування він не потребує.

Додамо, що раніше український омбудсмен Людмила Денисова направила Уповноваженому з прав людини в РФ Тетяні Москальковій лист з пропозицією обміняти 36 затриманих в Україні росіян на українських політв'язнів.