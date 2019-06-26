Адвокати Фірташа прокоментували рішення суду про екстрадицію олігарха у США



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Український олігарх Дмитро Фірташ

Адвокати наголосили на тому, що Фірташ ніколи не займався бізнесом у США

Адвокати Дмитра Фірташа заявили, що розчаровані рішенням Верховного суду Австрії, який дозволити екстрадицію українського олігарха до США.

Про це вони повідомили в коментарі «Економічній правді».

«Ми розчаровані рішенням Верховного суду Австрії. У будь-якому випадку, нічого не змінилося щодо невинності пана Фірташа і відсутність доказів його провини в якомусь злочині», - зазначили вони.

Також адвокати наголосили на тому, що Фірташ ніколи не займався бізнесом у США.

«Він ніколи не відвідував США, не знав ні про які плани щодо підкупу офіційних осіб в Індії з питання індійських титанових родовищ, які ніколи і ніким не були реалізовані», - зазначається у повідомленні.

Насправді, підкреслюють адвокати, примітним є той факт, що в повному тексті звинувачення американські прокурори ніколи не звинувачували Фірташа, а також нікого іншого в дачі хабарів.

«Цей факт часто навіть не згадується в засобах масової інформації в Сполучених Штатах Америки», - зазначили адвокати.

Нагадаємо, 25 червня Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа до США.

До слова, американський експерт Карпентер вважає, що Фірташ багато знає про оборудки Путіна.

Австрійська влада затримала Фірташа в 2014 році. Фірташ заперечує правопорушення. Його захист наполягає, що США не мають юрисдикції щодо злочинів в Індії. Суддя Палмаєр постановила, що ця справа може розглядатися в США, оскільки схема вплинула на чиказьку компанію Boeing.

Компанія Boeing заявила, що розглядала можливість бізнесу з Фірташем, але ніколи не укладала з ним угод. Boeing не звинувачують у порушеннях у зв’язку з цією справою.