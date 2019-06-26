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    Американський експерт: Фірташ багато знає про оборудки Путіна

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    Олігарх Дмитро Фірташ - Американський експерт: Фірташ багато знає про оборудки Путіна
    Олігарх Дмитро Фірташ

    «Якщо хтось і знає зсередини, як працює путінська клептократична система, то це Фірташ», - переконаний Карпентер

    Український олігарх Дмитро Фірташ є важливим фігурантом для американського правосуддя, оскільки може багато розповісти про фінансові махінації й клептократію у колах, близьких до російського президента Володимира Путіна.

    Так прокоментував останнє рішення Верховного суду Австрії щодо екстрадиції Фірташа до США керівник Центру Байдена з питань дипломатії й міжнародного співробітництва Університету Пенсильванії, колишній радник віцепрезидента США, експомічник глави Пентагону з питань Росії, Балкан та Євразії Майкл Карпентер.

    Він зауважив, що тепер австрійський міністр юстиції має вирішити, чи буде Фірташ екстрадований до США.

    «Якщо хтось і знає зсередини, як працює путінська клептократична система, то це Фірташ», - переконаний Карпентер.

    За його словами, саме через це олігарх, пов'язаний із Кремлем, заплатив свого часу заставу в розмірі $172 млн.

    Нагадаємо, 25 червня Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа до США. 

    Австрійська влада затримала Фірташа в 2014 році.  Фірташ заперечує правопорушення. Його захист наполягає, що США не мають юрисдикції щодо злочинів в Індії. Суддя Палмаєр постановила, що ця справа може розглядатися в США, оскільки схема вплинула на чиказьку компанію Boeing.

    Компанія Boeing заявила, що розглядала можливість бізнесу з Фірташем, але ніколи не укладала з ним угод. Boeing не звинувачують у порушеннях у зв’язку з цією справою.

    Джерело: Укрінформ

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