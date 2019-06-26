Американський експерт: Фірташ багато знає про оборудки Путіна



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Олігарх Дмитро Фірташ

«Якщо хтось і знає зсередини, як працює путінська клептократична система, то це Фірташ», - переконаний Карпентер

Український олігарх Дмитро Фірташ є важливим фігурантом для американського правосуддя, оскільки може багато розповісти про фінансові махінації й клептократію у колах, близьких до російського президента Володимира Путіна.

Так прокоментував останнє рішення Верховного суду Австрії щодо екстрадиції Фірташа до США керівник Центру Байдена з питань дипломатії й міжнародного співробітництва Університету Пенсильванії, колишній радник віцепрезидента США, експомічник глави Пентагону з питань Росії, Балкан та Євразії Майкл Карпентер.

Він зауважив, що тепер австрійський міністр юстиції має вирішити, чи буде Фірташ екстрадований до США.

«Якщо хтось і знає зсередини, як працює путінська клептократична система, то це Фірташ», - переконаний Карпентер.

За його словами, саме через це олігарх, пов'язаний із Кремлем, заплатив свого часу заставу в розмірі $172 млн.

Нагадаємо, 25 червня Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа до США.

Австрійська влада затримала Фірташа в 2014 році. Фірташ заперечує правопорушення. Його захист наполягає, що США не мають юрисдикції щодо злочинів в Індії. Суддя Палмаєр постановила, що ця справа може розглядатися в США, оскільки схема вплинула на чиказьку компанію Boeing.

Компанія Boeing заявила, що розглядала можливість бізнесу з Фірташем, але ніколи не укладала з ним угод. Boeing не звинувачують у порушеннях у зв’язку з цією справою.

Джерело: Укрінформ