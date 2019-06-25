Австрія дозволила екстрадувати Фірташа в США



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Тепер для екстрадиції Дмитра Фірташа потрібен лише підпис міністра юстиції Австрії

Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа до США. Про це заявив суддя Верховного суду Австрії на засіданні 25 червня у Відні, повідомляє «Радіо Свобода».

Цим рішенням він не задовольнив апеляцію адвокатів бізнесмена, яку вони подали у грудні 2017 року.

Тепер Дмитра Фірташа від екстрадиції відділяє лише підпис міністра юстиції Австрії, який має затвердити рішення. Якщо Австрія ухвалить рішення про його екстрадицію, колишнього союзника українського екс-президента Віктора Януковича можуть видати Сполученим Штатам у липні.

Ані Фірташ, ані його адвокат рішення суду не коментували і залишили будівлю.

На засіданні були присутні нардепи Сергій Льовочкін та Михайло Папієв.

Наприкінці минулого тижня федеральна суддя Ребекка Палмаєр в Чикаго (США) відмовилася скасувати звинувачення в хабарництві проти Фірташа.

В обвинувальному висновку прокурорів містяться звинувачення Фірташа в змові з метою дати хабар в Індії для видобутку титану, що використовується в реактивних двигунах.

Австрійська влада затримала Фірташа в 2014 році. Фірташ заперечує правопорушення. Його захист наполягає, що США не мають юрисдикції щодо злочинів в Індії. Суддя Палмаєр постановила, що ця справа може розглядатися в США, оскільки схема вплинула на чиказьку компанію Boeing.

Компанія Boeing заявила, що розглядала можливість бізнесу з Фірташем, але ніколи не укладала з ним угод. Boeing не звинувачують у порушеннях у зв’язку з цією справою.