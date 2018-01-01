Адвокати Трампа спробували заблокувати вихід книги про президента США

Проти видавництва і автора книги про Трампа можуть бути висунуті звинувачення, в тому числі в наклепі

Адвокати, що представляють інтереси Дональда Трампа, зажадали від видавництва відмовитися від випуску книги про чинного президента США. Про це повідомляє The Washington Post. За даними The Washington Post, лист з вимогою «негайно зупинити і утриматися від будь-якого подальшого публікації, випуску або поширення книги» було направлено



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Дональд Трамп

Проти видавництва і автора книги про Трампа можуть бути висунуті звинувачення, в тому числі в наклепі

Адвокати, що представляють інтереси Дональда Трампа, зажадали від видавництва відмовитися від випуску книги про чинного президента США.

Про це повідомляє The Washington Post.

За даними The Washington Post, лист з вимогою «негайно зупинити і утриматися від будь-якого подальшого публікації, випуску або поширення книги» було направлено до видавництва Henry Holt and Co., а також автору книги «Вогонь і лють: Всередині Білого дому Трампа» – журналісту Майклу Вулффу.

Проти видавництва і автора книги про Трампа, йдеться в листі, можуть бути висунуті звинувачення, в тому числі в наклепі.

В книзі журналіста Майкла Вулффа «Вогонь і лють: в Білому домі Трампа», йдеться також про те, що донька американського лідера Дональда Трампа Іванка збирається стати першою жінкою-президентом США, якщо «в майбутньому з'явиться можливість».

Нагадуємо, екс-керівник передвиборної кампанії президента США Дональда Трампа Пол Манафорт подав до федерального суду округу Колумбія позов проти спецпрокурора Роберта Мюллера, який веде розслідування російського втручання в президентські вибори 2016 року, на міністерство юстиції США та на заступника глави відомства Рода Розенстайна.