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    Донька Трампа має намір стати першою жінкою-президентом США

    Іванка і її чоловік Джаред Кушнер вирішили стати частиною президентської адміністрації
    Донька американського лідера Дональда Трампа Іванка збирається стати першою жінкою-президентом США, якщо «в майбутньому з'явиться можливість». Про це йдеться в книзі журналіста Майкла Вулффа «Вогонь і лють: в Білому домі Трампа», витяги з якої опублікували в New York Magazine. Як вказується в наведеному уривку книги,
    • Сьогодні, 07:14
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    Іванка Трамп
    Іванка Трамп

    Іванка і її чоловік Джаред Кушнер вирішили стати частиною президентської адміністрації

    Донька американського лідера Дональда Трампа Іванка збирається стати першою жінкою-президентом США, якщо «в майбутньому з'явиться можливість».

    Про це йдеться в книзі журналіста Майкла Вулффа «Вогонь і лють: в Білому домі Трампа», витяги з якої опублікували в New York Magazine.

    Як вказується в наведеному уривку книги, Іванка і її чоловік Джаред Кушнер вирішили стати частиною президентської адміністрації, щоб в майбутньому це допомогло їй стати главою країни.

    «Між собою вони удвох домовилися: якщо в майбутньому з'явиться можливість, вона буде балотуватися в президенти», - цитує видання уривок книги.

    Також вказується, що Кушнер та Іванка, будучи радниками Дональда Трампа, не виконують будь-яких конкретних обов'язків. Як говориться в творі журналіста, вони «роблять те, що самі захочуть».

    Раніше стало відомо, що книга Вулффа вийде в продаж 9 січня, але опубліковані в ЗМІ уривки з неї вже викликали різку критику з боку Білого дому.

    18 грудня 2017 року повідомлялося, що Іванку і Кушнера звинуватили в приховуванні доходів.

    ЗМІ США книги Дональд Трамп політика
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