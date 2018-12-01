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    Аеропорт «Бориспіль» повідомив про затримку рейсів через снігопади у Києві

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    Снігопад у Києві позначився на роботі міжнародного аеропорту &laquo;Бориспіль&raquo; - Аеропорт «Бориспіль» повідомив про затримку рейсів через снігопади у Києві
    Снігопад у Києві позначився на роботі міжнародного аеропорту «Бориспіль»
    Фото: Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

    У столиці України випало 22 см снігу

    Міжнародний аеропорт «Бориспіль» попередив, що у зв'язку із сильними снігопадами можливі затримки вильотів і посадок. На сторінці аеропорту в Facebook повідомляється, що зараз йде очищення перону і злітних смуг, також відбувається обробка літаків.

    «Відповідно, підготовка до вильоту/прильоту займає більше часу, ніж зазвичай. Можливі зміни в розкладі рейсів», - йдеться в повідомленні.

    У прес-службі Борисполя також додали, що такий режим роботи буде зберігатися на періоди боротьби з наслідками снігопаду.

    Як повідомлялося, Україну 1 грудня накриє потужний циклон, через що очікується погіршення погодних умов майже по всій країні.

    За даними Укргідрометцентру, у суботу, 1 грудня, у всіх областях, крім західних, очікується погіршення погодних умов: сніг, в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, вдень і в Харківській областях місцями сильний сніг.

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