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    У Гонконзі знову почалися зіткнення між мітингувальниками і силовиками

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    <p>Протести в Гонконзі</p> - У Гонконзі знову почалися зіткнення між мітингувальниками і силовиками

    Протести в Гонконзі

    Чотири запланованих марші в ці вихідні були заборонені поліцією через високий ризик насильства

    Черговий уїк-енд протестів в Гонконзі переріс в зіткнення між демонстрантами і поліцією, коли поліцейські пустили по натовпу людей, що заблокувала дороги в Тайвано, окрузі Сатхінь, щонайменше десяток снарядів сльозогінного газу, в той час як в місцевому аеропорту понад тисячу людей зібралися на другий день сидячого страйку.

    Про це повідомляє Hong Kong Free Press.

    Протестуючі в Сатхінь в основному прибули з неузгодженого мітингу, який також завершився коротким протистоянням і дорожніми барикадами раніше в окрузі Тай По. Чотири запланованих марші в ці вихідні були заборонені поліцією через високий ризик насильства, включаючи захід у Тай По і ще один в Вонг Тайсин.

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    Так, повідомляється, що принаймні дюжина снарядів сльозогінного газу було випущено на Мей Тін Роуд в Тайваї в бік протестувальників.

    Протести в Гонконзі: мітингувальники перекрили тунель із Китаєм.

    Як повідомлялося, В аеропорту Гонконгу через протести скасували сотні рейсів.

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