Модний дім Versace вибачився перед Китаєм за «неправильні» футболки з Гонконгом



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Гонконг і Макао на футболках Versace були позначені як окремі країни

Versace заплуталася в політичних питаннях, що стосуються Китаю

Італійський модний дім Versace і його художній керівник Донателла Версаче вибачилися перед Китаєм за випуск футболок, на яких міста Макао і Гонконг, які мають статус спеціальних адміністративних районів Китаю, були ідентифіковані як окремі держави.

Про це повідомляє Reuters.

«Versace, куплений компанією Michael Kors 'Capri Holdings Ltd (CPRI.N) у вересні, у своєму акаунті в Weibo заявив, що припустився помилки і з 24 липня припинив продаж і знищив футболки», - йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що вони люблять Китай і поважають його територію і національний суверенітет.

Сестра покійного засновника модного будинку Джанні, Донателла Версаче опублікувала аналогічну заяву у своєму офіційному акаунті в Instagram.

«Я ніколи не хотіла нехтувати національним суверенітетом Китаю, і саме тому я хотіла особисто вибачитися за таку неточність та за будь-які страждання, які це могло викликати», - сказала вона.

Футболка, зображення якої були поширені пізніше в китайських соціальних мережах, містила список пар «місто-країна», включаючи «Нью-Йорк-США» і «Пекін-Китай». Гонконг і Макао були описані як окремі країни: «Гонконг-Гонконг» і «Макао-Макао». Ці принти викликали шквал критики в китайському суспільстві.

Versace заплуталася в політичних питаннях, що стосуються Китаю, який з минулого року посилив контроль над тим, як іноземні фірми описують Гонконг і Макао, колишні європейські колонії, які в даний час є частиною Китаю, але мають високий ступінь автономії.

Нагадаємо, три місяці тому в Гонконзі почалися масові мітинги як протест проти законопроекту про екстрадицію, який дозволив би відправляти людей на материковий Китай для суду.

Пізніше рух перетворився на більш широку акцію проти уряду міста і його політичних лідерів в Пекіні.

Тисячі людей вийшли на вулиці, щоб висловити невдоволення прокітайской політикою адміністрації Гонконгу, що є автономією Китаю.

Джерело: 112 Україна