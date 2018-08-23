Аеропорт «Ужгород» можуть повернути у державну власність
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Крім пошуку грошей для відновлення роботи аеропорту необхідно вирішити ще низку інших нагальних питання
Аеропорт «Ужгород» може бути повернутий у державну власність, якщо влада Закарпаття не приділятиме підприємству належної уваги і не фінансуватиме його технічну модернізацію.
Про це повідомляє ЦТС з посиланням на заступника міністра інфраструктури Юрія Лавренюка.
«Якщо місцева влада буде не в змозі знайти необхідне фінансування для придбання світлосигнальної системи, а також вирішувати поточні питання діяльності аеропорту - буде розглядатися питання про передачу аеропорту з комунальної власності в державну», - зазначив він.
Крім пошуку грошей для відновлення роботи аеропорту, як стверджує заступник міністра, необхідно вирішити ще інші нагальні питання:
- оснастити аеропорт аеронавігаційним обладнанням, встановивши вогні на території України і Словаччини;
- підписати зі Словаччиною міждержавну угоду;
- розібратися з будівлями, які були зведені поблизу злітної смуги і які заважають безпечній посадці літаків
До слова, 20 серпня в аеропорту Лондона стався інцидент через зламані цифрові табло.