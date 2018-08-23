Аеропорт «Ужгород» можуть повернути у державну власність



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Аеропорт «Ужгород»

Крім пошуку грошей для відновлення роботи аеропорту необхідно вирішити ще низку інших нагальних питання

Аеропорт «Ужгород» може бути повернутий у державну власність, якщо влада Закарпаття не приділятиме підприємству належної уваги і не фінансуватиме його технічну модернізацію.

Про це повідомляє ЦТС з посиланням на заступника міністра інфраструктури Юрія Лавренюка.

«Якщо місцева влада буде не в змозі знайти необхідне фінансування для придбання світлосигнальної системи, а також вирішувати поточні питання діяльності аеропорту - буде розглядатися питання про передачу аеропорту з комунальної власності в державну», - зазначив він.

Крім пошуку грошей для відновлення роботи аеропорту, як стверджує заступник міністра, необхідно вирішити ще інші нагальні питання:

оснастити аеропорт аеронавігаційним обладнанням, встановивши вогні на території України і Словаччини;

підписати зі Словаччиною міждержавну угоду;

розібратися з будівлями, які були зведені поблизу злітної смуги і які заважають безпечній посадці літаків

До слова, 20 серпня в аеропорту Лондона стався інцидент через зламані цифрові табло.