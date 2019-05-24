Афганістан постраждав від сильного паводку, є загиблі



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Найбільше постраждали провінції Герат, Гор, Дайкунді, Пактика та Газні

Жертвами паводку стали мешканці центральної та західної частин Афганістану

В Афганістані унаслідок спричиненого дощами паводку загинули щонайменше 12 людей.

Про це 24 травня повідомляє Anadolu.

Згідно з даними афганського Державного управління з питань стихійних лих (NDMA), жертвами паводку стали мешканці центральної та західної частин країни.

Найбільше постраждали провінції Герат, Гор, Дайкунді, Пактика та Газні.

Заступник голови NDMA Аслам Саяс повідомив, що сотні будинків були знищені в результаті стихійного лиха. Також повінь стала серйозною загрозою для мінарету 12-го століття «Джем», що охороняється ЮНЕСКО у центральній провінції Гор.

Нагадаємо, у селі Тур’я Поляна на Закарпатті внаслідок паводку було підтоплено 62 господарства та 45 житлових будинків і зафіксовано історичний максимум води у притоці річки Уж - Турії.

На території Івано-Франківської області станом на 14:00 24 травня залишаються підтопленими 65 дворогосподарств в дев’яти населених пунктах. Також внаслідок інтенсивних опадів підтоплені 37 житлових будинків у Закарпатській області.

Джерело: Укрінформ