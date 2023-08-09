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Агентка головного управління генштабу РФ шукала ремонтні бази ЗСУ

glavcom.ua
Агентка головного управління генштабу РФ шукала ремонтні бази ЗСУ
Наразі жінка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення
фото: СБУ

Зловмисниця збирала розвіддані про місця дислокації військових баз з ремонту важкого озброєння ЗСУ на Житомирщині

Контррозвідка Служби безпеки викрила на Житомирщині агентку головного управління генштабу ЗС РФ. Про це на своєму сайті повідомила СБУ.

За даними слідства, фігуранткою є переселенка з Донеччини, яка переїхала до Житомирської області навесні цього року. Після переїзду вона з власної ініціативи вийшла на російські спецслужби та запропонувала їм свою допомогу у війні проти України.

Під час спілкування один із контактерів запропонував жінці негласну співпрацю на користь країни-агресора. Як встановило розслідування, «незнайомцем» виявився представник російської воєнної розвідки. У разі успішного виконання ворожих завдань він обіцяв своїй поплічниці безперешкодно оформити їй російський паспорт та допомогти з переїздом до РФ. На початку розвідувально-підривної діяльності зловмисниця передавала всю зібрану інформацію ворожій спецслужбі через закриті чати у месенджері.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі вона перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

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Теги: СБУ державна зрада російські агенти

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