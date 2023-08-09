Держава втратила 15 млн грн: ДБР повідомило про підозру чиновнику Міноборони

Чиновнику Міноборони інкримінують недбале ставлення до служби

ДБР оголосило про підозру одному із заступників начальника Департаменту фінансів Міністерства оборони України. Правоохоронці вважають, через нього держава втратила понад 15 млн грн на ремонті дороги. Про це повідомили на сайті ДБР.

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За даними слідчих, у 2017 році одне з приватних товариств стало переможцем на тендерних торгах щодо будівництва дороги на території військового містечка. Проте в порушення угоди підприємство відразу запросило 70% від зазначеної суми за майбутню роботу.

«Військова частина звернулося до Міноборони щодо дозволу на авансові проплати, а чиновник всупереч своїм повноваженням дозволив це зробити», – йдеться у повідомленні.

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Таким чином приватне підприємство отримало понад 15 млн грн авансом, але жодних робіт виконано не було. Гроші було привласнені керівництвом підприємства та розтрачені на свій розсуд.

Посадовцю Міноборони оголосили про підозру у недбалому ставленні до служби (ч. 3 ст. 425 КК України). Йому загрожує позбавлення волі до 7 років.

Обвинувальний акт щодо привласнення державних коштів приватним підприємством було направлено до суду в окремому кримінальному провадженні.

Нагадаємо, СБУ проводить обшуки в екснардепа-регіонала Макеєнка. Правоохоронці перевіряють його причетність до легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад пів мільярда грн. Також перевіряється інформація щодо ухилення екснардепа від сплати податків протягом 2011-2014 років у розмірі більше ніж 63 млн грн.

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У зв’язку з цим слідчі дії проходять у помешканнях керівників підконтрольних нардепу компаній, у тому числі з реєстрацією в офшорних юрисдикціях. За наявними даними, саме через ці комерційні структури колишній народний депутат міг проводити оборудки з легалізації «неофіційних» доходів.