Головна Новини
search button user button menu button

Держава втратила 15 млн грн: ДБР повідомило про підозру чиновнику Міноборони

Наталя Забазнова
glavcom.ua
Держава втратила 15 млн грн: ДБР повідомило про підозру чиновнику Міноборони
Чиновник Міноборони отримав підозру
фото ДБР

Чиновнику Міноборони інкримінують недбале ставлення до служби

ДБР оголосило про підозру одному із заступників начальника Департаменту фінансів Міністерства оборони України. Правоохоронці вважають, через нього держава втратила понад 15 млн грн на ремонті дороги. Про це повідомили на сайті ДБР.

За даними слідчих, у 2017 році одне з приватних товариств стало переможцем на тендерних торгах щодо будівництва дороги на території військового містечка. Проте в порушення угоди підприємство відразу запросило 70% від зазначеної суми за майбутню роботу.

«Військова частина звернулося до Міноборони щодо дозволу на авансові проплати, а чиновник всупереч своїм повноваженням дозволив це зробити», – йдеться у повідомленні. 

Таким чином приватне підприємство отримало понад 15 млн грн авансом, але жодних робіт виконано не було. Гроші було привласнені керівництвом підприємства та розтрачені на свій розсуд.

Посадовцю Міноборони оголосили про підозру у недбалому ставленні до служби (ч. 3 ст. 425 КК України). Йому загрожує позбавлення волі до 7 років.

Обвинувальний акт щодо привласнення державних коштів приватним підприємством було направлено до суду в окремому кримінальному провадженні.

Нагадаємо, СБУ проводить обшуки в екснардепа-регіонала Макеєнка. Правоохоронці перевіряють його причетність до легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад пів мільярда грн. Також перевіряється інформація щодо ухилення екснардепа від сплати податків протягом 2011-2014 років у розмірі більше ніж 63 млн грн.

У зв’язку з цим слідчі дії проходять у помешканнях керівників підконтрольних нардепу компаній, у тому числі з реєстрацією в офшорних юрисдикціях. За наявними даними, саме через ці комерційні структури колишній народний депутат міг проводити оборудки з легалізації «неофіційних» доходів.

Читайте також: Нардеп Дубінський отримав підозру

Теги: Міноборони ДБР

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
99K
Колишня очільниця МЗС Австрії, на весіллі якої танцював Путін, переховується у російській глибинці
67K
Путін підписав черговий указ, що руйнує систему міжнародного права
37K
Нардепи відмовилися від скандального законопроєкту «Слуг» про конфіскацію землі та майна
15K
Митрополит ПЦУ заявив, що українська влада «вигадала» війну (відео)
12K
Путін, який злякався їхати на саміт БРІКС, дав настанови президенту ПАР
12K
Захід втрачає віру в успіх контрнаступу – CNN

Новини

Держава втратила 15 млн грн: ДБР повідомило про підозру чиновнику Міноборони
Сьогодні, 13:24
Японія знову нагадує Росії, що вона країна-агресорка: нові санкції
Сьогодні, 11:25
Путін обрав місто-побратим для окупованого Маріуполя
Сьогодні, 10:39
До України прямують танки Leopard, які купила невідома країна – ЗМІ
Вчора, 17:25
В Україну потрапила партія отруєних авокадо
Вчора, 16:25
Польща направить на кордон із Білоруссю додаткові війська
Вчора, 15:40

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту