Акція проти Портнова: студентам КНУ погрожують незаліками



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Акція проти Портнова відбудеться сьогодні о 18:30 у Червоному корпусі КНУ ім. Шевченка

Студентам Київського університету ім. Тараса Шевченка погрожують за проведення акції протесту проти колишнього заступника глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова, якого поновили на посаді професора кафедри конституційного права юридичного факультету.

Про це повідомив координатор С14 Сергій Мазур.

«Іван Голод. Студент КНУ ім.Шевченка. Один з організаторів акції «Ні Портнову в КНУ!» Вгадайте чому йому сьогодні погрожували охоронці університету і обіцяли незаліки. Сьогодні акція не лише про те, щоб звільнили Портнова, а й щоб підтримати таких студентів, яких адміністрація хоче поставити на місце. Не вийде. Приходьте. 18:30 Червоний корпус Шевченка. — разом із Іван Голод», - написав Мазур.

Раніше повідомлялося, що ректор Київського національного університету ім. Т.Шевченка Леонід Губерський відновив колишнього заступника глави Адміністрації Президента юриста Андрія Портнова на посаді професора кафедри конституційного права юридичного факультету.

Згідно з наказом, Портнов прийнятий на посаду професора і повинен приступити до обов'язків професора з нового навчального року - з 1 вересня 2019 року по 30 червня 2020 року.

Студенти університету ім. Шевченка на сьогодні готують акцію протесту проти Портнова. Вони вимагають від керівництва вишу скасувати наказ про працевлаштування Портнова на посаду професора кафедри конституційного права КНУ ім. Шевченка.

Також вони очікують публічного вибачення від ректора університету Леоніда Губерського за призначення Андрія Портнова.

Активісти у соцмережі закликають усіх небайдужих зібратися на акцію, яка відбудеться 20 червня о 18:30 у Червоному корпусі КНУ ім. Шевченка, щоб захистити «честь та репутацію» університету.