Алжир сколихнули масові студентські марші



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Головною вимогою студентів був негайний відхід від влади в Алжирі правлячого протягом багатьох років режиму

У ряді провінцій Алжиру в неділю пройшли мирні студентські марші з вимогою повної зміни нинішньої політичної системи.

Про це повідомляє інформаційне агентство Algerie Press Service.

Вуличні акції відбулися, зокрема, в провінціях Оран, Ат-Тарф, Шлеф, Тебесса.

Головною вимогою студентів був негайний відхід від влади символів правлячого протягом багатьох років режиму — тимчасового президента Абделькадера Бенсалеха, прем’єр-міністра Нуреддіна Бедуі, голови Конституційного суду Тайеба Белаіза, а також керівників правлячої партії «Фронт національного звільнення».

Активісти маршів підкреслили, що мирні акції протесту будуть повторюватися, «поки висловлені вимоги не будуть виконані». Як і раніше, звучав лозунг «Армія і народ - брати!», за допомогою якого студенти закликали збройні сили Алжиру зайняти сторону народу в ході протистояння з високопоставленими чиновниками і партійною верхівкою ФНП.

За інформацією ЗМІ, марші пройшли спокійно, при цьому за їх перебігом спостерігали співробітники сил безпеки.

Нагадаємо, раніше парламент Алжиру затвердив Абделькадера Бенсалеха тимчасовим виконувачем обов’язків президента країни.

Як відомо, в Алжирі декілька тижнів не вщухали протести проти чинного президента, який керував країною з 1999 року.

В березні сотні тисяч людей вийшли на акції протесту в столиці та інших містах Алжиру з вимогою відставки президента Бутефліки. Проведені 29 березня акції стали наймасовішими з початку протестів 1,5 місяці тому.

82-річний Бутефліка заявив, що не балотуватиметься на п'ятий термін.

Джерело: УНН