В Алжирі обрали виконувача обов’язків президента



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Абделькадер Бенсала керуватиме Алжиром три місяці

Новий глава держави керуватиме країною протягом 90 днів

Парламент Алжиру в вівторок затвердив Абделькадера Бенсалу тимчасовим виконувачем обов’язків президента країни. До цього Бенсала очолював сенат Алжиру. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

На цій посаді новий глава північноафриканської країни перебуватиме протягом 90 наступних днів. За цей час Алжир відповідно до конституції мають підготувати до дострокових виборів президента. Абледькадер Бенсала замінив на посаді Абдельазіза Бутефліку.

Нагадаємо, 3 квітня президент Алжиру Абделазіз Бутефліка, проти правління якого у країні тривали масові протести, подав у відставку.

Раніше Бутефліка, який був при владі протягом 20 років, заявив, що залишатиметься при владі до кінця терміну, до 28 квітня.

Але лідер протестів та опозиційні партії не підтримали такого рішення диктатора: паралельно у столиці Алжиру пройшли багатотисячні демонстрації студентів..

Як відомо, в Алжирі декілька тижнів не вщухають протести проти чинного президента, який керує країною з 1999 року.

В кінці березня сотні тисяч людей вийшли на акції протесту в столиці та інших містах Алжиру з вимогою відставки президента Бутефліки. Проведені 29 березня акції стали наймасовішими з початку протестів 1,5 місяці тому.

Раніше повідомлялося, що 82-річний Бутефліка заявив, що не балотуватиметься на п'ятий термін.