В Алжирі відбулися наймасовіші акції протесту проти Бутефліки
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Раніше керівництво армії заявило про підтримку протестного руху
На вулиці міст Алжиру вийшли сотні тисяч людей, щоб вимагати відставки президента країни Абдельазіза Бутефліки
Загалом сотні тисяч людей вийшли на акції протесту в столиці та інших містах Алжиру з вимогою відставки президента Абдельазіза Бутефліки. Проведені в п'ятницю, 29 березня, масові акції стали наймасовішими з початку протестів шість тижнів тому, передає агентство новин Reuters.
За даними кореспондента Reuters, у столиці щонайменше один раз поліція застосувала сльозогінний газ, гумові кулі та кийки проти демонстрантів у відповідь на каміння, яке учасники акції жбурляли в правоохоронців.
Днями на підтримку вимог протестуючих в Алжирі висловилися представники армійського керівництва, а також впливова партія "Національне демократичне об'єднання", що входить до правлячої коаліції. Протести підтримала й найбільша профспілка Алжиру UGTA. Попри це президент Бутефліка й досі не відмовився від влади.
Нагадаємо, що чинний президент Бутефліка очолює Алжир 20 років. Він чотири рази обирався на цю посаду. 82-річний політик прикутий до інвалідного візка, відколи пережив інсульт у 2013-му. Після того Бутефліка рідко з'являється на публіці.
Багато алжирців вважають, що поганий стан здоров'я не дозволяє президенту керувати країною. Критики називають Бутефліку маріонеткою в руках військових, сімейних кланів і впливових представників великого бізнесу.
Після масових протестів Бутефліка погодився не брати участі у наступних виборах, які мали бути проведені у квітні цього року. Але водночас він також вирішив відкласти на невизначений термін чергові президентські вибори, що викликало нові протести невдоволених громадян країни.
Джерело: Deutsche Welle