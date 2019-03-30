В Алжирі відбулися наймасовіші акції протесту проти Бутефліки



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Раніше керівництво армії заявило про підтримку протестного руху Фото: @WyvernReports

На вулиці міст Алжиру вийшли сотні тисяч людей, щоб вимагати відставки президента країни Абдельазіза Бутефліки

Загалом сотні тисяч людей вийшли на акції протесту в столиці та інших містах Алжиру з вимогою відставки президента Абдельазіза Бутефліки. Проведені в п'ятницю, 29 березня, масові акції стали наймасовішими з початку протестів шість тижнів тому, передає агентство новин Reuters.

За даними кореспондента Reuters, у столиці щонайменше один раз поліція застосувала сльозогінний газ, гумові кулі та кийки проти демонстрантів у відповідь на каміння, яке учасники акції жбурляли в правоохоронців.

Днями на підтримку вимог протестуючих в Алжирі висловилися представники армійського керівництва, а також впливова партія "Національне демократичне об'єднання", що входить до правлячої коаліції. Протести підтримала й найбільша профспілка Алжиру UGTA. Попри це президент Бутефліка й досі не відмовився від влади.

Нагадаємо, що чинний президент Бутефліка очолює Алжир 20 років. Він чотири рази обирався на цю посаду. 82-річний політик прикутий до інвалідного візка, відколи пережив інсульт у 2013-му. Після того Бутефліка рідко з'являється на публіці.

Багато алжирців вважають, що поганий стан здоров'я не дозволяє президенту керувати країною. Критики називають Бутефліку маріонеткою в руках військових, сімейних кланів і впливових представників великого бізнесу.

Після масових протестів Бутефліка погодився не брати участі у наступних виборах, які мали бути проведені у квітні цього року. Але водночас він також вирішив відкласти на невизначений термін чергові президентські вибори, що викликало нові протести невдоволених громадян країни.

Джерело: Deutsche Welle