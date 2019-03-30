  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    В Алжирі відбулися наймасовіші акції протесту проти Бутефліки

    • Розсилка
    <p>Раніше керівництво армії заявило про підтримку протестного руху</p> <div></div> - В Алжирі відбулися наймасовіші акції протесту проти Бутефліки

    Раніше керівництво армії заявило про підтримку протестного руху

    Фото: @WyvernReports

    На вулиці міст Алжиру вийшли сотні тисяч людей, щоб вимагати відставки президента країни Абдельазіза Бутефліки

    Загалом сотні тисяч людей вийшли на акції протесту в столиці та інших містах Алжиру з вимогою відставки президента Абдельазіза Бутефліки. Проведені в п'ятницю, 29 березня, масові акції стали наймасовішими з початку протестів шість тижнів тому, передає агентство новин Reuters.

    За даними кореспондента Reuters, у столиці щонайменше один раз поліція застосувала сльозогінний газ, гумові кулі та кийки проти демонстрантів у відповідь на каміння, яке учасники акції жбурляли в правоохоронців.

    Днями на підтримку вимог протестуючих в Алжирі висловилися представники армійського керівництва, а також впливова партія "Національне демократичне об'єднання", що входить до правлячої коаліції. Протести підтримала й найбільша профспілка Алжиру UGTA. Попри це президент Бутефліка й досі не відмовився від влади.

    Нагадаємо, що чинний президент Бутефліка очолює Алжир 20 років. Він чотири рази обирався на цю посаду. 82-річний політик прикутий до інвалідного візка, відколи пережив інсульт у 2013-му. Після того Бутефліка рідко з'являється на публіці.

    Багато алжирців вважають, що поганий стан здоров'я не дозволяє президенту керувати країною. Критики називають Бутефліку маріонеткою в руках військових, сімейних кланів і впливових представників великого бізнесу.

    Після масових протестів Бутефліка погодився не брати участі у наступних виборах, які мали бути проведені у квітні цього року. Але водночас він також вирішив відкласти на невизначений термін чергові президентські вибори, що викликало нові протести невдоволених громадян країни.

    Джерело: Deutsche Welle

    Читайте також
    газ вибори Африка президент поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ