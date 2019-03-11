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    Американці відкриють ще один завод електроніки на Закарпатті

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    Jabil Circuit входить до трійки світових лідерів серед компаній із контактної збірки - Американці відкриють ще один завод електроніки на Закарпатті
    Jabil Circuit входить до трійки світових лідерів серед компаній із контактної збірки

    На новому заводі складатимуть мобільні телефони, медіаплеєри та комп'ютерну техніку для експорту в ЄС

    Американська компанія Jabil Circuit будує другий завод зі збирання електроніки в селі Розівка (Закарпатська область).

    Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

    На новому заводі складатимуть мобільні телефони, медіаплеєри та комп'ютерну техніку для експорту в ЄС.

    Як наголошується в супровідних матеріалах компанії, з розширенням виробництва в Ужгороді виробничі потужності українського підрозділу компанії збільшаться вдвічі. Таким чином, це буде  найбільший заводський комплекс Jabil у регіоні ЕМЕА (Європа, Близький Схід і Африка).

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    Компанія Jabil Circuit входить до трійки світових лідерів серед компаній із контактної збірки.

    Ужгородський завод компанії виробляє електроніку для брендів Nespresso, Ceragon, Sagemcom, SIAE Microelettronica, DUCATI Energia, SIT і TeleTec.

    Jabil є розробником продуктових рішень, надає повний промисловий дизайн, забезпечує виробництво, здійснює поставки і управління продуктами. Jabil має понад 100 заводів у 26 країнах, співпрацює з понад 300 компаніями.

    Як повідомляється на сайті компанії, перший офіс Jabil розмістився у Харкові. У ньому експерти надають послуги в сферах хмарних платформ, веб- і мобільної розробки, IoT тощо.

    Про те, що компанія Jabil Circuit збудувала під Ужгородом ще один завод площею понад 20 тисяч кв. м повідомлялося ще в січні 2019 року. На той момент на заводі тривали внутрішні роботи.

     

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