Американці відкриють ще один завод електроніки на Закарпатті



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Jabil Circuit входить до трійки світових лідерів серед компаній із контактної збірки

На новому заводі складатимуть мобільні телефони, медіаплеєри та комп'ютерну техніку для експорту в ЄС

Американська компанія Jabil Circuit будує другий завод зі збирання електроніки в селі Розівка (Закарпатська область).

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

На новому заводі складатимуть мобільні телефони, медіаплеєри та комп'ютерну техніку для експорту в ЄС.

Як наголошується в супровідних матеріалах компанії, з розширенням виробництва в Ужгороді виробничі потужності українського підрозділу компанії збільшаться вдвічі. Таким чином, це буде найбільший заводський комплекс Jabil у регіоні ЕМЕА (Європа, Близький Схід і Африка).

Компанія Jabil Circuit входить до трійки світових лідерів серед компаній із контактної збірки.

Ужгородський завод компанії виробляє електроніку для брендів Nespresso, Ceragon, Sagemcom, SIAE Microelettronica, DUCATI Energia, SIT і TeleTec.

Jabil є розробником продуктових рішень, надає повний промисловий дизайн, забезпечує виробництво, здійснює поставки і управління продуктами. Jabil має понад 100 заводів у 26 країнах, співпрацює з понад 300 компаніями.

Як повідомляється на сайті компанії, перший офіс Jabil розмістився у Харкові. У ньому експерти надають послуги в сферах хмарних платформ, веб- і мобільної розробки, IoT тощо.

Про те, що компанія Jabil Circuit збудувала під Ужгородом ще один завод площею понад 20 тисяч кв. м повідомлялося ще в січні 2019 року. На той момент на заводі тривали внутрішні роботи.