Вежу Невицького замка на Закарпатті вночі здуло вітром (фото)



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Невицький замок залишився без даху Фото: Гудак Сергій, Укрінформ

Вежа не встояла під поривами сильного вітру

Аварійна вежа-донжон Невицького замка впала цієї ночі під сильними поривами вітру - її уламки розлетілися навколо замкових мурів.

Про це повідомив аналітик Закарпатського інформаційного центру «Майдан Моніторинг» Павло Гомонай, пише «Укрінформ».

«Я був на замку вчора, мене зацікавило раптове повідомлення Закарпатської ОДА напередодні про ремонт вежі-донжону на Невицькому замку та обмеження доступу туристів до нього. Також напередодні отримав інформацію від знайомого про те, що вежа в дуже поганому стані і от-от упаде. В неділю я пішов на замок, дерев'яна вежа сильно хиталася на вітрі, скрипіла, ви це можете побачити на відео - стало справді ясно, що вона впаде. Це сталося сьогодні вночі, очевидно, вежа не встояла під поривами сильного вітру», - розповів Гомонай.

За його словами, замку пощастило, що вежа впала у рів, а на не на мур.

«Пошкоджено верхній ряд кладки каміння, але стіна загалом не порушена. Уламки вежі розлетілися по яру навколо замка», - сказав Гомонай.

Як раніше повідомлялося, у Невицькому замку планувалося обмежити доступ туристів через невідкладні роботи з реставрації донжону. З державного бюджету на проект виділялося 10,5 млн грн та понад 0,5 млн – з місцевого бюджету.

Про аварійність вежі та необхідність термінової реставрації Невицького замка говорили останні п'ять років. Два роки тому з‘явилася інформація про те, що на реставраційні роботи держава дає кошти. Проте через судову тяганину роботи так і не розпочалися.

Остання реставрація Невицького замку відбулась у 1968 році.