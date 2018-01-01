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    Американські військові літаки провели розвідку поблизу берегів анексованого Криму

    З початку року це вже щонайменше другий політ розвідувального літака ВМС США поблизу узбережжя півострова
    Два американські військові літаки провели розвідку в неділю поблизу берегів анексованого Росією Криму. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на авіаційні ресурси. Так, стратегічний безпілотник ВВС США RQ-4A Global Hawk з бортовим номером 12-2050, який також у неділю проводив розвідку вздовж лінії розмежування на Донбасі,
    • Сьогодні, 09:17
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    Військовий безпілотник США над Україною
    Військовий безпілотник США над Україною

    З початку року це вже щонайменше другий політ розвідувального літака ВМС США поблизу узбережжя півострова

    Два американські військові літаки провели розвідку в неділю поблизу берегів анексованого Росією Криму.

    Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на авіаційні ресурси.

    Так, стратегічний безпілотник ВВС США RQ-4A Global Hawk з бортовим номером 12-2050, який також у неділю проводив розвідку вздовж лінії розмежування на Донбасі, після цього протягом декількох годин курсував вздовж усього узбережжя Криму, починаючи від його західного краю до Керченської протоки.

    Разом з ним з ним патрульний протичовновий літак ВМС США P-8A Poseidon з бортовим номером 168 432 і позивним PS076, що вилетів з авіабази Сігонелла на італійському острові Сицилія, який у неділю був зафіксований поблизу Севастополя, крім цього зробив політ на захід і південь від півострова.

    Як відомо, з початку року це вже щонайменше другий політ розвідувального літака ВМС США поблизу узбережжя Криму. Перший був зафіксований 1 січня.

    Крім того, був і другий політ американського дальнього розвідувального безпілотника уздовж лінії розмежування на Донбасі в цьому році - перший був також здійснений 1 січня.

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