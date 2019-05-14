Американський дослідник встановив рекорд на найглибше занурення в океан



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Віктор Весково провів чотири години, досліджуючи дно западини у своєму батискафі Фото: Tamara Stubbs

Науковці планують перевірити, чи містять істоти, зразки яких вони зібрали, мікропластик

Американський дослідник Віктор Весково знайшов пластикове сміття на дні океану під час встановлення рекорду на найглибше занурення.

Весково занурився на глибину близько 11 км в найглибшу западину світу - Маріанський жолоб у Тихому океані, пише ВВС.

Він провів чотири години, досліджуючи дно западини у своєму батискафі, розрахованому на величезний тиск на великій глибині.

Дослідник виявив морських істот, і також знайшов пластиковий пакет та обгортки від цукерок.

Тепер науковці планують перевірити, чи містять істоти, зразки яких вони зібрали, мікропластик. Нещодавні дослідження засвідчили, що це є поширеною проблемою навіть для тварин, які мешкають на глибині.

Зазначається, що це третій раз, коли людина змогла досягти найбільших глибин океану.

Раніше повідомлялося, що білуха з кріпленням для камери, яку помітили рибалки Норвегії в прибережних водах і визнали російською, відмовляється покидати води норвезького міста Хаммерфест.