Білуха, яку вважають російським китом-«шпигуном», не хоче пливти з Норвегії



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Норвезькі військово-морські експерти вважають, що цю білуху, ймовірно, тренували російські фахівці ВМС

Ремінь-пояс, який був на білусі, коли її виявили у воді, переданий в норвезьку службу безпеки поліції

Білуха з кріпленням для камери, яку минулого тижня помітили рибалки Норвегії в прибережних водах і визнали російською, відмовляється покидати води норвезького міста Хаммерфест.

Про це пише газета The Washington Post.

За словами представника управління рибальства Норвегії Йоргена Війга, білуха віддалялася від міста максимум на 25 морських миль (близько 46 км), і тварині, за його словами, схоже, подобається близькість людей, що є дивною поведінкою для цього виду. Більш того, білуха навіть дозволяла людям погладити себе по носі.

Війг розповів, що білуху можуть транспортувати в заповідник в Ісландію. В такому випадку «її шанси на виживання зростуть».

Ремінь-пояс, який був на тварині, коли її виявили, переданий в норвезьку службу безпеки поліції. Деталі розслідування поки не повідомляються.

Як відомо, минулого тижня норвезькі рибалки помітили білуху, на тілі якої, ближче до голови, був затягнутий пояс, а на ньому було кріплення для камери. На ремені було написано латиною «Обладнання Санкт-Петербурга» (Equipment St.Petersburg).

Норвезькі військово-морські експерти вважають, що цю білуху, ймовірно, тренували російські фахівці ВМС. На думку професора Арктичного університету Норвегії в Тромсі Ауда Рікердсена, «дуже ймовірно, що відношення до цієї справи мають фахівці ВМС РФ в Мурманську».

Джерело: Интерфакс