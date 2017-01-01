Американський генерал: Росія та Китай готуються до війни в космосі

Генерал вважає, що Росія і Китай створюють та випробовують «зброю для роботи в космосі, керовану із землі»

У Росії та Китаї розробляється зброя, яку можна використати проти супутників. Таку думку висловив глава Стратегічного командування збройних сил США генерал Джон Хайтен, повідомляє CNN. Генерал вважає, що Росія і Китай створюють та випробовують «зброю для роботи в космосі, керовану із землі». За його словами, це робиться відкрито і не



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Запуск російської ракети

Генерал вважає, що Росія і Китай створюють та випробовують «зброю для роботи в космосі, керовану із землі»

У Росії та Китаї розробляється зброя, яку можна використати проти супутників. Таку думку висловив глава Стратегічного командування збройних сил США генерал Джон Хайтен, повідомляє CNN.

Генерал вважає, що Росія і Китай створюють та випробовують «зброю для роботи в космосі, керовану із землі». За його словами, це робиться відкрито і не тримається в таємниці.

На думку Хайтена, Москва і Пекін бачили, як США успішно використовували супутники під час різних військових операцій, в тому числі у конфлікті в Перській затоці в 1991 році, і хочуть позбавити Вашингтон такої можливості в майбутньому.

Він зазначає, що дані про запуски ракет по всьому світу фіксуються американськими супутниками, а захистити їх нелегко. Хайтен упевнений, що таким чином країни хочуть «кинути виклик США і змінити баланс сил у світі».

«Ми не можемо це дозволити», - заявив він.

Нагадаємо, у суботу, 2 грудня, ракета-носій «Союз-2.1б» вивела на орбіту супутник міністерства оборони Російської Федерації.

Як повідомляв «Главком», у вівторок, 28 листопада, з космодрому «Східний» в Амурській області стався запуск ракети-носія «Союз-2-1Б» з метеорологічним супутником «Метеор-М», який у результаті не вийшов на зв'язок у запланований час.

Джерело: УНІАН