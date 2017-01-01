  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
    Технології

    Росія вивела на орбіту супутник міноборони

    Запуск було здійснено з космодрому міста Плесецьк Архангельської області
    У суботу, 2 грудня, ракета-носій «Союз-2.1б» вивела на орбіту супутник міністерства оборони Російської Федерації. Про це повідомляє «Інтерфакс». «Ракета-носій середнього класу «Союз-2.1б» у встановлений час успішно вивела на розрахункову орбіту космічний апарат в інтересах міноборони Росії», -
    • Сьогодні, 21:56
    • Розсилка
    Запуск&nbsp;ракети-носія
    Фото: міноборони РФ
    Запуск ракети-носія

    Запуск було здійснено з космодрому міста Плесецьк Архангельської області

    У суботу, 2 грудня, ракета-носій «Союз-2.1б» вивела на орбіту супутник міністерства оборони Російської Федерації.

    Про це повідомляє «Інтерфакс».

    «Ракета-носій середнього класу «Союз-2.1б» у встановлений час успішно вивела на розрахункову орбіту космічний апарат в інтересах міноборони Росії», - заявили в міноборони РФ.

    Запуск було здійснено з космодрому міста Плесецьк Архангельської області. Як зазначає видання, це був 4-й старт ракети-носія «Союз-2», проведений у 2017 році з космодрому Плесецька.

    Як повідомляв «Главком», у вівторок, 28 листопада, з космодрому «Східний» в Амурській області стався запуск ракети-носія «Союз-2-1Б» з метеорологічним супутником «Метеор-М», який у результаті не вийшов на зв'язок у запланований час.

    Читайте також
    Росія Міноборони РФ космос
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ