Росія вивела на орбіту супутник міноборони

Запуск було здійснено з космодрому міста Плесецьк Архангельської області

У суботу, 2 грудня, ракета-носій «Союз-2.1б» вивела на орбіту супутник міністерства оборони Російської Федерації. Про це повідомляє «Інтерфакс». «Ракета-носій середнього класу «Союз-2.1б» у встановлений час успішно вивела на розрахункову орбіту космічний апарат в інтересах міноборони Росії», -



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Фото: міноборони РФ Запуск ракети-носія

Запуск було здійснено з космодрому міста Плесецьк Архангельської області

У суботу, 2 грудня, ракета-носій «Союз-2.1б» вивела на орбіту супутник міністерства оборони Російської Федерації.

Про це повідомляє «Інтерфакс».

«Ракета-носій середнього класу «Союз-2.1б» у встановлений час успішно вивела на розрахункову орбіту космічний апарат в інтересах міноборони Росії», - заявили в міноборони РФ.

Запуск було здійснено з космодрому міста Плесецьк Архангельської області. Як зазначає видання, це був 4-й старт ракети-носія «Союз-2», проведений у 2017 році з космодрому Плесецька.

Як повідомляв «Главком», у вівторок, 28 листопада, з космодрому «Східний» в Амурській області стався запуск ракети-носія «Союз-2-1Б» з метеорологічним супутником «Метеор-М», який у результаті не вийшов на зв'язок у запланований час.