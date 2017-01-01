Росія вивела на орбіту супутник міноборони
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Запуск було здійснено з космодрому міста Плесецьк Архангельської області
У суботу, 2 грудня, ракета-носій «Союз-2.1б» вивела на орбіту супутник міністерства оборони Російської Федерації.
Про це повідомляє «Інтерфакс».
«Ракета-носій середнього класу «Союз-2.1б» у встановлений час успішно вивела на розрахункову орбіту космічний апарат в інтересах міноборони Росії», - заявили в міноборони РФ.
Запуск було здійснено з космодрому міста Плесецьк Архангельської області. Як зазначає видання, це був 4-й старт ракети-носія «Союз-2», проведений у 2017 році з космодрому Плесецька.
Як повідомляв «Главком», у вівторок, 28 листопада, з космодрому «Східний» в Амурській області стався запуск ракети-носія «Союз-2-1Б» з метеорологічним супутником «Метеор-М», який у результаті не вийшов на зв'язок у запланований час.