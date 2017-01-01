Російський супутник «Метеор-М», запущений сьогодні, не вийшов на орбіту

За однією з версій, «Метеор-М» міг впасти в Атлантичний океан

У вівторок, 28 листопада, з космодрому «Східний» в Амурській області стався запуск ракети-носія «Союз-2-1Б» з метеорологічним супутником «Метеор-М», який у результаті не вийшов на зв'язок у запланований час. Як пише «Комсомольська правда», супутник повинен був відокремитися о 9:32 по Москві і почати



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За однією з версій, «Метеор-М» міг впасти в Атлантичний океан

У вівторок, 28 листопада, з космодрому «Східний» в Амурській області стався запуск ракети-носія «Союз-2-1Б» з метеорологічним супутником «Метеор-М», який у результаті не вийшов на зв'язок у запланований час.

Як пише «Комсомольська правда», супутник повинен був відокремитися о 9:32 по Москві і почати передавати телеметрію, проте даних вчені так і не отримали. За однією з версій, «Метеор-М» міг впасти в Атлантичний океан.

Фахівці підозрюють, що на розгінному блоці ракети-носія могли призвести до її пошкодження, внаслідок чого супутник не досяг точки призначення.

Незважаючи на те, що в Роскосмосі повідомили про своєчасне і нібито успішне відділення головної частини ракети, супутника та космічного апарату дистанційного зондування Землі, вчені так і не отримали телеметрію.

Як повідомляє Telegram-канал LIFE SHOT, також розглядається версія, що розгінний блок через неполадки зійшов із наміченого шляху, а ракета носій залишалася у порядку. Тому супутник нібито виявився в океані.

«Допускаю, що нештатна ситуація могла виникнути між відділенням від третього ступеня і першим включенням. У такому випадку падіння могло статися в океані в районі Антарктиди», - цитує одного з експертів «РІА Новини».

У мережі ж ситуація викликала не тільки інтерес, але і хвилю іронії. Інтернет-користувачі відразу згадали колись популярну фразу «Це фіаско, братан».