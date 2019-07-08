  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Американський Конгрес отримав доступ до податкових декларацій Трампа

    • Розсилка
    Конгрес США - Американський Конгрес отримав доступ до податкових декларацій Трампа
    Конгрес США

    Підписаний закон «надає Конгресу можливість виконувати його конституційні обов'язки, зміцнювати демократичну систему й гарантувати, що ніхто не є вищим за закон»

    Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо підписав поправки до закону, які дозволяють профільним комітетам Конгресу США отримати податкові декларації президента США Дональда Трампа, які він наполегливо намагається тримати в таємниці.

    Про це Куомо заявив у понеділок, повідомляє впливове американське видання Politico.

    «Податкова таємниця має першорядне значення, однак це має виключення для правдивого розслідування та правоохоронних цілей», - прокоментував Куомо прийняте рішення.

    Він наголосив, що підписаний закон «надає Конгресу можливість виконувати його конституційні обов'язки, зміцнювати демократичну систему й гарантувати, що ніхто не є вищим за закон».

    Таким чином, новий документ дозволяє міністерству податків і фінансів ділитися інформацією про доходи високопоставлених федеральних чи місцевих чиновників з трьома комітетами Конгресу, які мають повноваження розглядати податкові питання. Це стосується, в тому числі, президента США.

    Раніше повідомлялося, що рейтинг президента США Дональда Трампа піднявся до рекордного рівня з моменту інавгурації завдяки успішній економічній політиці.

    Читайте також
    США податки Дональд Трамп Нью-Йорк закон декларація розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ