Американський Конгрес отримав доступ до податкових декларацій Трампа



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Конгрес США

Підписаний закон «надає Конгресу можливість виконувати його конституційні обов'язки, зміцнювати демократичну систему й гарантувати, що ніхто не є вищим за закон»

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо підписав поправки до закону, які дозволяють профільним комітетам Конгресу США отримати податкові декларації президента США Дональда Трампа, які він наполегливо намагається тримати в таємниці.

Про це Куомо заявив у понеділок, повідомляє впливове американське видання Politico.

«Податкова таємниця має першорядне значення, однак це має виключення для правдивого розслідування та правоохоронних цілей», - прокоментував Куомо прийняте рішення.

Він наголосив, що підписаний закон «надає Конгресу можливість виконувати його конституційні обов'язки, зміцнювати демократичну систему й гарантувати, що ніхто не є вищим за закон».

Таким чином, новий документ дозволяє міністерству податків і фінансів ділитися інформацією про доходи високопоставлених федеральних чи місцевих чиновників з трьома комітетами Конгресу, які мають повноваження розглядати податкові питання. Це стосується, в тому числі, президента США.

Раніше повідомлялося, що рейтинг президента США Дональда Трампа піднявся до рекордного рівня з моменту інавгурації завдяки успішній економічній політиці.