Американський пастор Ендрю Брансон подав апеляцію в суд Туреччини



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Американський пастор Ендрю Брансон

Затриманому пастору загрожує до 35 років в’язниці

Християнський пастор із США Ендрю Брансон, якого влада Туреччини звинувачує в тероризмі, подав апеляцію щодо перебування під домашнім арештом і заборони залишати країну. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Перебування Брансона в в’язниці протягом останніх 21 місяця до липня 2018 року стало однією із причин погіршення відносин між Вашингтоном і Анкарою. Апеляційний позов від американського пастора просить суд припинити незаконні політичні втручання через зняття всіх обмежень щодо Ендрю Брансона.

Суд може розглядати даний позов протягом семи наступних днів. Наступне слухання щодо Ендрю Брансона заплановане на 12 жовтня 2018 року. Якщо американського християнського пастора визнають винним, то він може отримати до 35 років ув’язнення.

50-річний Брансон - християнський пастор-євангеліст з Північної Кароліни. Його звинувачують у шпигунстві та «вчиненні злочинів від імені терористичних груп, не будучи членом». За одним звинуваченням йому загрожує 20 років ув'язнення, за іншим - 15 років. Брансон рішуче відкидає звинувачення.

26 липня Брансона відпустили під домашній арешт через проблеми зі здоров'ям після 21 місяця за ґратами.

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