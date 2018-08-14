Трамп топить Туреччину. Ердоган рятує ліру

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв не дозволити «поставити Туреччину на коліна» і назвав дії Білого дому змовою проти його країни

Під найбільшим тиском тепер може опинитися Іспанія, чиї банки видали туркам найбільше кредитів

Національна валюта Туреччини 13 серпня впала до рекордних мінімумів - 7,1326 ліри за долар. Все через поглиблення дипломатичного скандалу між Туреччиною і США. За минулий тиждень ліра втратила 20% своєї вартості щодо долара США, а з початку поточного року - 40%.

Міністерство фінансів Туреччини планує посилити монетарну і фіскальну політику для зниження дефіциту поточного рахунку, боротьби з інфляцією і підвищення довіри інвесторів.

Але інвестори не можуть заспокоїтися. Попри те, що курс потроху оговтується, він досі залишається рекордно низьким, і на це відреагували фондові ринки Європи та Азії.

Тиск американських санкцій

Почалося все з того, що 3 серпня були запроваджені санкції проти глави Мін'юсту Туреччини Абдулхаміта Гюля і міністра внутрішніх справ Сюлеймана Сойлу. Їм заборонили в'їзд до США, а їхні активи заморозили. Такою була відповідь Вашингтону на продовження домашнього арешту американському пастору Ендрю Брансону, до ув’язнення якого і причетні чиновники.

Пастора Ендрю Брансона в Туреччині утримують під арештом близько двох років. Його звинувачують у зв'язках із забороненою робітничою партією Курдистану і рухом Фетхуллаха Гюлена. Саме на адептів цього руху Анкара покладає відповідальність за спробу здійснити державний переворот у 2016 році.

Президент Туреччини обурений тим, що Сполучені Штати не вживають заходів проти руху Гюлена, а також тим, що Вашингтон досі не «засудив однозначно» спробу перевороту 2016 року. США також відмовилися видати Гюлена, який живе у Пенсільванії.

Фетхуллах Ґюлен

Турецький проповідник, опозиціонер Фетхуллах Ґюлен є засновником громадського руху «Хізмет», автор понад 60 книг про іслам. Облаштувався у США після того, як у 1998 році його звинуватили в спробі повалення державного ладу у Туреччині (у 2006 році Верховний суд Туреччини зняв всі звинувачення на його адресу).

Підтримував Реджепа Ердогана, але відносини між турецьким президентом і Гюленом зіпсувались внаслідок корупційного скандалу 2013 року. Тоді Ердоган звинуватив проповідника в ініціюванні розслідування проти урядової верхівки. В результаті в 2014-му стамбульський суд видав ордер на арешт проповідника.

Після невдалої спроби перевороту 15 липня 2016 року комісія парламенту Туреччини з розслідування офіційно звинуватила Гюлена у заколоті.

Ситуація погіршилася в п'ятницю, 10 серпня, коли президент США Дональд Трамп затвердив подвоєння мита на турецьку сталь та алюміній. «Я щойно дозволив подвоєння мит на сталь і алюміній щодо Туреччини у той час, як її валюта, турецька ліра, стрімко сповзає вниз щодо нашого дуже сильного долара! Мита на алюміній тепер 20% і на сталь 50%. Наші відносини з Туреччиною зараз не є хорошими!», - визнав Дональд Трамп у своєму Twitter.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв не дозволити «поставити Туреччину на коліна» і назвав дії Білого дому змовою проти його країни. Він також заявив, що готовий сказати «до побачення» країні, яка жертвує стратегічним партнерством через «відносини з терористичними угрупованнями». Очевидно, Ердоган мав на увазі підтримку Сполученими Штатами курдських повстанців, які воюють з бойовиками Ісламської держави (ІД) на півночі Сирії, а й водночас створюють проблеми Туреччині своїми повстаннями в середині країни.

Крім того, зближення Ердогана з Росією створює незручний трикутник, з огляду на те, що Туреччина є членом НАТО, а Росія - загрозою номер один для альянсу. НАТО ж зобов'язане захищати будь-якого члена, у разі нападу на нього.

НАТО використовує авіабазу Інджирлік у Туреччині, щоб воювати проти Ісламської держави. На Ердогана ж здійснюється тиск всередині країни: від нього вимагають закрити базу.

Як відреагували світові ринки?

Основні фондові біржі Азіатсько-Тихоокеанського регіону у понеділок на тлі побоювань, пов'язаних з фінансовою кризою в Туреччині завершили торги падінням котирувань у межах 2%.

На ранкових торгах на Лондонській біржі FTSE 100 Index (вираховується на основі котирувань акцій 100 найбільших компаній за ринковою капіталізацією) впав на 0.5%, аналогічно реагували і інші європейські біржі.

Експерти відзначають, що фінансова криза у Туреччині, в першу чергу, загрожує ринкам, що розвиваються. «Поточна ситуація спонукає трейдерів на ринках, що розвиваються переглянути склад своїх інвестпортфелів, оскільки ми дійсно не знаємо, як ситуація буде розвиватися далі», - сказав агентству Reuters аналітик Mirae Asset Sekuritas Тейе Шим.

Економічні ризики, пов’язані з падінням курсу турецької валюти, призводять до здорожчання йєни, долара і швейцарського франка, які виступають для інвесторів в ролі безпечніших активів. Натомість це може вплинути і на курс євро.

Центральний банк рятує ліру

Центральний банк Туреччини заявив, що готовий вжити «всіх необхідних заходів» для фінансової стабілізації. Для стабілізації курсу регулятор пообіцяв надавати банкам «всю необхідну ліквідність» у розмірі близько $10 млрд. Також одночасно підвищать ліміти банківських гарантій в іноземній валюті для операцій з турецькою лірою з 7,2 млрд євро до 20 млрд євро, сказано в заяві регулятора.

Крім тижневих позик, приватні банки зможуть отримувати валютні кредити терміном на один місяць. При необхідності будуть оголошуватися тендери за довгостроковими ставками РЕПО і валютними розміщеннями з терміном погашення 91 день. Крім того, банкам буде надана свобода управління гарантіями на операції в турецькій лірі в залежності від видів і термінів відсоткових ставок.

У Центробанку Туреччини сподіваються, що ці нововведення призведуть до зростання на 3,8 млрд обсягу вільних банківських гарантій в турецькій лірі.

Але банк не підвищив процентні ставки, що допомогло б стримати інфляцію і підтримати курс ліри.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган назвав падіння валюти «бурею у склянці води» і закликав турків продавати долари і купувати ліру, аби збільшити вартість валюти.

Ердоган закликав турків продавати долари і купувати ліру, аби збільшити вартість валюти

Чи поглибиться криза?

Фондовий ринок Туреччини також втратив 17%, інфляція досягла 15%.

Турецькі компанії багато напозичали для забезпечення «будівельного буму», і тепер можуть постраждати, оскільки брали кредити у доларах та євро, а послаблення ліри означає, що повертати тепер доведеться більші суми. Більше третини банківських кредитів Туреччини - у іноземній валюті, повідомляє Reuters.

У матеріалі на сайті sozcu.com.tr розповідається, що у місті Кютах’є, населення якого всього 200 тисяч, побудували четвертий за розміром аеропорт Туреччини. За 4 роки аеропортом скористалося 170 тисяч пасажирів, а планувалось 1 мільйон пасажирів на рік. Натомість підряднику виплатили компенсацію за три мільйони 800 тисяч пасажирів, які так і не скористались аеропортом.

Схожа історія відбулась і з будівництвом третього через Босфор моста у Стамбулі. «Сказали, що з народної кишені на нього не витратили ні копійки. Далі гарантії на проїзд по ньому майже 50 млн машин щорічно. За рік проїжджає ледь 15 мільйонів… Дивовижний міст, за кожен свій НЕпроїзд плачу за нього 4 долари плюс ПДВ», - цитує статтю журналіст Осман Пашаєв у себе в Facebook. Так само на гроші інвесторів у Стамбулі добудовують третій аеропорт і міські лікарні.

Падіння турецької валюти може зачепити і банки єврозони.

Зокрема, в найбільшій зоні ризику іспанський банк BBVA, італійський UniCredit та французький BNP Paribas, які проводять значну частку своїх операцій у Туреччині.

Керуючий партнер інвесткомпанії Capital Times, економіст Ерік Найман навів дані BIS (Банк міжнародних розрахунків): турецьким позичальникам найбільше давали гроші банки Іспанії ($83,3 млрд), Франції ($38,4 млрд), Італії ($17 млрд), Британії ($19,2 млрд), Японії ($14 млрд) та США ($18 млрд). Тому під найбільшим тиском може виявитися Іспанія, якій може знадобитися допомога Європейського центрального банку.

Фінансовий експерт також нагадав, що в одному з найбільших в світі інвестиційних банків Goldman Sachs ще на початку минулого тижня зробили невтішний прогноз: падіння турецької ліри проти долара до 7,1 спровокує банкрутство банківської системи Туреччини.

Але американські банкіри водночас вважають, що ризик обвалу ринків слідом за турецької лірою невеликий. Зокрема аналітики Goldman Sachs відзначають, що волатильність валют ринків, що розвиваються - за винятком російського рубля - зараз досить низька.

«До речі, паралельним курсом рухаються ціни на російські активи і рубль. Зростає також прибутковість і українських єврооблігацій. Зовсім недоречно перед великими погашеннями зовнішніх боргів і закупівлею енергоносіїв на наступний опалювальний сезон. Так що від МВФ Україні не відкрутитися», - робить висновок Найман. Він також зазначив: оскільки об’єми торгівлі України з Туреччиною не є значними, тому навіть за подальшого знецінення ліри українські експортери не сильно постраждають.

Яна Степанковська, Наталя Сокирчук, «Главком»