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    Американський ракетний есмінець зайшов у Чорне море

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    Есмінець&nbsp;USS Carney - Американський ракетний есмінець зайшов у Чорне море
    Есмінець USS Carney

    «Прибуття Carney в Чорне море демонструє нашу незмінну прихильність безпеці й стабільності в регіоні», заявили в американському флоті

    Ракетний есмінець 6-го флоту США USS Carney увійшов у Чорне море.

    Про це повідомляє прес-служба флоту США.

    «Операції судна в Чорному морі покликані підвищити стабільність і безпеку на морі», - йдеться в повідомленні.

    «Прибуття Carney в Чорне море демонструє нашу незмінну прихильність безпеці й стабільності в регіоні», - заявив капітан Carney Тайсон Янг.

    Також він додав, що перебування корабля в Чорному морі дозволить підвищити сумісність з партнерами і поліпшити обмін інформацією.

    Нагадаємо, у липні у Чорне море увійшов штабний корабель 6-го флоту США USS Mount Whitney LCC20. Також в порт Одеси прибув ракетний есмінець USS Porter DDG 78.

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