Американський репер Juice WRLD помер у віці 21 року



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Реперові стало погано після висадки з літака в аеропорту Мідвей на півдні міста Чикаґо.

Репер із Чикаґо Джерад Ентоні Гіґінс, відомий під псевдонімом Juice WRLD, помер у віці 21 року.

Про смерть артиста першим повідомив портал TMZ, пізніше інформацію підтвердили в офіційних органах.

Зазначається, що в неділю, 8 грудня, реперові стало погано після висадки з літака в аеропорту Мідвей на півдні міста Чикаґо.

Точна причина смерті Juice WRLD поки не повідомлялася. За даними TMZ, артист пережив епілептичний напад. Поліція Чикаґо повідомила ВВС, що репер потребував невідкладної медичної допомоги й близько 2 ночі за місцевим часом (10:00 за Києвом) був доставлений до місцевої лікарні, де й констатували його смерть.

Правоохоронці розслідують обставини смерті артиста.

Associated Press із посиланням на речника пожежної служби Чикаґо повідомляє, що Juice WRLD пережив серцевий напад.

Репер Juice WRLD здобув популярність у 2018 році, коли його синґли «All Girls Are the Same» та «Lucid Dreams» посіли друге місце в чарті Billboard Hot 100. У 2019 році він отримав премію 2019 Billboard Music Awards як найкращий новий виконавець.