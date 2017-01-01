У Лос-Анджелесі поліція застрелила чоловіка, озброєного мачете
- Сьогодні, 11:22
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Чоловік вибіг з мачете із будинку неподалік парку після конфлікту з кимось усередині
Чоловік, який напав з мачете на людей у парку Canoga у Лос-Анджелесі, був застрелений поліцією ввечері 23 грудня. Про це повідомляє локальне медіа ABC7.
Близько 19:00 у поліцію повідомили, що неподалік парку, на проспекті Де Сото перебуває озброєний мачете чоловік у протигазі.
Повідомляється, що він вибіг з мачете із будинку неподалік парку після конфлікту з кимось усередині.
За даними правоохоронців, напад, ймовірніше за все, пов'язаний із сімейною сваркою.
Після прибуття поліції підозрюваний почав тікати, правоохоронці відкрили у його бік вогонь. Після важкого поранення чоловіка був госпіталізований, але помер у лікарні.
Водночас, за даними таблоїду Daily Star, чоловік напав і поранив 8 перехожих.
Джерело: Громадське