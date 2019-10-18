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    Андрій Богдан шукає, де сьогодні переночувати: вигнала дівчина

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    Анастасія Слічна шукає, куди подіти речі керівника Офісу президента - Андрій Богдан шукає, де сьогодні переночувати: вигнала дівчина
    Анастасія Слічна шукає, куди подіти речі керівника Офісу президента

    Богдана дівчина вигнала у п'ятницю ввечері на вулицю

    Голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що його дівчина Анастасія Слічна вигнала його з дому. Про це він написав у коментарі до її поста у Facebook.

    «Друзі! Підкажіть! Куди можна віддати ще добре придатні речі?» - написала Анастасія Слічна.

    У коментарях до публікації з'явився Андрій Богдан. «Агов, друзі, у кого можна переночувати? Вигнала мене на вулицю», - пожартував Богдан.

    «У караоке постелимо», - написав у відповідь Дмитро Крейнін.

    Зазначимо, що свій пост Слічна опублікувала лише для друзів. 

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    Андрій Богдан шукає, де сьогодні переночувати: вигнала дівчина
    Андрій Богдан шукає, де сьогодні переночувати: вигнала дівчина

    З Анастасією Слічною Андрія Богдана раніше неодноразово бачили на різних заходах. Зокрема, у серпні Богдан і Слічна побували на танцювальному фестивалі «Білі ночі», який влаштовують на Арт-заводі «Платформа» в Києві (станція метро «Лісова»).

     

    житло речі будинок Андрій Богдан
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