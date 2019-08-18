Танцював і курив кальян: глава Офісу Зеленського Богдан «тусив» на фестивалі



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Андрій Богдан разом зі своєю дівчиною і хокеїстом Петром Волощенко курили кальян Фото: Facebook/ Петро Волощенко

Богдан прийшов з дівчиною і охороною

Андрій Богдан, голова Офісу президента, ввечері п'ятниці побував на танцювальному фестивалі «Білі ночі», який влаштовують на Арт-заводі «Платформа» в Києві (станція метро «Лісова»).

Про це пише strana.ua.

Крім того, що Богдан відвідав кілька сцен, де грали діджеї, журналісти зустріли його близько 2 години ночі на фуд-корті з вуличною їжею, коли глава ОП фотографувався з фанатами.

На людний фестиваль Андрій Богдан прийшов з охороною, журналісти нарахували щонайменше двоє охоронців.

Фото: Андрій Богдан фотографується з фанатами / Варвара Квітка

Разом з Богданом на фестивалі була і його дівчина Анастасія Слічна.

«Нам сподобалося дуже. Хоч ми і перший раз на такому фестивалі», - розповіла вона.

А до цього він разом зі Слічною і хокеїстом Петром Волощенко курили кальян в одному із закладів Києва. Саме цю компанію папараці раніше помітили на пляжі Одеси.

Фото: Facebook/ Петро Волощенко

Волощенко виклав в Facebook фото з Богданом і підписав його: «Вечір з близькими друзями».

Раніше Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження за фактами, викладеними в заяві мера Києва Віталія Кличка щодо ймовірної пропозиції хабара главі Офісу президента Андрію Богдану.

Нагадаємо, 10 липня Віталій Кличко зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Тоді президент підтвердив чутки про розділення повноважень в управлінні столицею. Що він хоче назначити свого голову КМДА.

24 липня стало відомо, що Андрій Богдан вніс подання до Кабміну на звільнення Кличка.

А 26 липня Кличко на пресконференції заявив, що Андрій Богдан намагався йому нав'язати столичного забудовника Андрія Вавриша і гендиректора «1+1» Олександра Ткаченка для узгодження рішень.

30 липня на брифінгу Богдан розповів деталі своїх зустрічей з Кличком на Банковій. За його словами, мер Києва підтвердив йому, що не контролює Київську раду, є 2-3 «смотрящих», які мають групи депутатів.

Богдан також розповів про зустріч з юристом, який пропонував йому хабар у $20 млн.

Кличко назвав інформацію, оприлюднену Богданом, добіркою пліток і маніпулятивних домислів.