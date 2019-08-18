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    Танцював і курив кальян: глава Офісу Зеленського Богдан «тусив» на фестивалі

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    Андрій Богдан разом зі своєю дівчиною і хокеїстом Петром Волощенко курили кальян - Танцював і курив кальян: глава Офісу Зеленського Богдан «тусив» на фестивалі
    Андрій Богдан разом зі своєю дівчиною і хокеїстом Петром Волощенко курили кальян
    Фото: Facebook/ Петро Волощенко

    Богдан прийшов з дівчиною і охороною

    Андрій Богдан, голова Офісу президента, ввечері п'ятниці побував на танцювальному фестивалі «Білі ночі», який влаштовують на Арт-заводі «Платформа» в Києві (станція метро «Лісова»).

    Про це пише strana.ua.

    Крім того, що Богдан відвідав кілька сцен, де грали діджеї, журналісти зустріли його близько 2 години ночі на фуд-корті з вуличною їжею, коли глава ОП фотографувався з фанатами.

    На людний фестиваль Андрій Богдан прийшов з охороною, журналісти нарахували щонайменше двоє охоронців.

    fe49fd9d-c94c-4cbb-a0f1-05db04b63b6a.Фото: Андрій Богдан фотографується з фанатами / Варвара Квітка

    Разом з Богданом на фестивалі була і його дівчина Анастасія Слічна.

    «Нам сподобалося дуже. Хоч ми і перший раз на такому фестивалі», - розповіла вона.

    А до цього він разом зі Слічною і хокеїстом Петром Волощенко курили кальян в одному із закладів Києва. Саме цю компанію папараці раніше помітили на пляжі Одеси.

    f3d41643-5f4f-41a0-95d3-ca2bef9c209c.Фото: Facebook/ Петро Волощенко

    Волощенко виклав в Facebook фото з Богданом і підписав його: «Вечір з близькими друзями».

    Раніше Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження за фактами, викладеними в заяві мера Києва Віталія Кличка щодо ймовірної пропозиції хабара главі Офісу президента Андрію Богдану.

    Нагадаємо, 10 липня Віталій Кличко зустрівся  з президентом Володимиром Зеленським. Тоді президент підтвердив чутки про розділення повноважень в управлінні столицею. Що він хоче назначити свого голову КМДА.

    24 липня стало відомо, що Андрій Богдан вніс подання до Кабміну на звільнення Кличка.

    А 26 липня Кличко на пресконференції заявив, що Андрій Богдан намагався йому нав'язати столичного забудовника Андрія Вавриша і гендиректора «1+1» Олександра Ткаченка для узгодження рішень.

    30 липня на брифінгу Богдан розповів деталі своїх зустрічей з Кличком на Банковій. За його словами, мер Києва підтвердив йому, що не контролює Київську раду, є 2-3 «смотрящих», які мають групи депутатів. 

    Богдан також розповів про зустріч з юристом, який пропонував йому хабар у $20 млн.

    Кличко назвав інформацію, оприлюднену Богданом, добіркою пліток і маніпулятивних домислів.

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