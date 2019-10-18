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    Україна ще в липні погодилася на «формулу Штайнмаєра»

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    Андрій Богдан написав Леоніду Кучмі листа, в якому йшлося про так звану&nbsp;формулу Штайнмаєра&nbsp; - Україна ще в липні погодилася на «формулу Штайнмаєра»
    Андрій Богдан написав Леоніду Кучмі листа, в якому йшлося про так звану формулу Штайнмаєра 

    Лист Андрія Богдана про формулу Штайнмаєра потрапив у ЗМІ

    Україна погодилася розглянути так звану «формулу Штайнмаєра» ще в липні 2019 року під час консультацій на рівні дипломатичних радників лідерів нормандської четвірки. Про це свідчить лист керівника Офісу президента Андрія Богдана, адресований представнику України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леоніду Кучмі, який в п'ятницю, 18 жовтня, опублікувало НВ.

    «Інформуємо, що 12 липня 2019 року в Парижі відбулися консультації в нормандському форматі на рівні дипломатичних радників лідерів України, Німеччини, Російської Федерації та Франції», - йдеться в листі Богдана.

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    Україна ще в липні погодилася на «формулу Штайнмаєра»
    Україна ще в липні погодилася на «формулу Штайнмаєра»
    Україна ще в липні погодилася на «формулу Штайнмаєра»

    Документ датовано 16 липня 2019 року.

    У ньому, зокрема, йдеться, що сторони зобов'язуються підготувати правові рамки щодо «особливого статусу Донбасу», включаючи «формулу Штайнмаєра».

    «Відкриті питання, які мають бути розглянуті, включають: т.зв. «особливий статус» (особливий порядок місцевого самоврядування), включаючи так звану «формулу Штайнмаєра»; амністію і місцеві вибори», - йдеться в додатку.

    До слова, 14 жовтня у Києві пройшла акція «Ні капітуляції!» на Майдані незалежності, у ній взяли участь до 12 тисяч людей.

    Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмаєра».

    Прессекретар представника України у Тристоронній контактній групі та другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер 2 жовтня опублікувала лист з формулою Штайнмаєра, підписаний Кучмою.

    У свою чергу глави незаконних угруповань «ДНР» і «ЛНР» Денис Пушилін і Леонід Пасічник заявили, що узгодження «формули Штайнмаєра» означає визнання за «народом Донбасу права самому визначати свою долю».

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