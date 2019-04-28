Аноніми у Києві та Дніпрі «замінували» усі «Ашани»



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Правоохоронці перевіряють інформацію про вибухівку в магазинах

У мережі гіпермаркетів «Ашан» отримали повідомлення про замінування всіх магазинів мережі у Києві та Дніпрі.

Про це інформують ВартовіЕспресо.

«Call-centre мережі «Ашан» отримав анонімне повідомлення про нібито мінування одночасно усіх їхніх гіпермаркетів у містах Київ та Дніпро», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо також, що столичні правоохоронці в суботу і неділю зафіксували два неправдивих повідомлення про замінування культових споруд. Повідомляється, що 27 квітня в поліцію Києва зателефонував невідомий і повідомив, що заміновано Володимирський Кафедральний собор, а також додав, що на Великдень всі храми, церкви і синагоги в Києві будуть підірвані. Через годину поліцейські затримали зловмисника неподалік таксофона, з якого був зроблений дзвінок. Правоохоронці встановили, що раніше чоловік вже неодноразово скоював аналогічні злочини.