Поліція затримала киянина, який погрожував підірвати всі церкви та собори



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Чоловік повідомив про замінування храмів у Києві, поліція його затримала

Зловмисник також повідомив про «замінування» Володимирського собору

Правоохоронці в суботу і неділю зафіксували два неправдивих повідомлення про замінування культових споруд. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Повідомляється, що 27 квітня в поліцію Києва зателефонував невідомий і повідомив, що заміновано Володимирський Кафедральний собор, а також додав, що на Великдень всі храми, церкви і синагоги в Києві будуть підірвані. Через годину поліцейські затримали зловмисника неподалік таксофона, з якого був зроблений дзвінок. Правоохоронці встановили, що раніше чоловік вже неодноразово скоював аналогічні злочини.

Правопорушник затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. ст 2. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Крім того, 28 квітня у Харківській області в поліцію подзвонив невідомий чоловік і повідомив, що він залишив гранату в церкві. За даним фактом проводиться перевірка.

Як повідомлялося, поліція взяла під посилену охорону храми у Києві. Упродовж двох великодніх днів богослужіння проходитимуть у 168 культових спорудах Києва. Порядок охороняють понад 1500 правоохоронців, включаючи бійців Національної гвардії, а також викладачів і курсантів Національної академії внутрішніх справ України.