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    Антикорупційний суд залишив Мунтяна на посаді голови Чернівецької облради

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    <span>Івану Мунтяну 13 лютого обрали запобіжний захід</span> - Антикорупційний суд залишив Мунтяна на посаді голови Чернівецької облради
    Івану Мунтяну 13 лютого обрали запобіжний захід

    Суд відмовив у відстороненні підозрюваного Івана Мунтяна від посади голови Чернівецької облради

    Вищий антикорупційний суд відмовив у відстороненні Івана Мунтяна від посади голови Чернівецької облради. Про це повідомиляє УНН з посилянням на коментар прессекретаря САП Ольги Постолюк.

    «Суд відмовив у відстороненні підозрюваного від посади голови Чернівецької облради», — сказала Постолюк.

    Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі понад 10 млн грн голові Чернівецької обласної ради Івану Мунтяну, якого підозрюють у отриманні $180 тис/ хабара.

    Як повідомлялося, САП просила суд взяти голову Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна під варту з альтернативою внесення застави у понад 15 млн грн.

    Нагадаємо, голові Чернівецької облради повідомлено про підозру в отриманні $180 тис. доларів хабара.

    Як повідомлялося, слідством встановлено, що у липні минулого року очільник Чернівецької облради висловив прохання одному із підприємців Чернівецької області надати йому неправомірну вигоду у сумі $400 тис. за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу.

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