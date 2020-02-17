Антикорупційний суд планує витратити 90 тис. гривень на оплату паркувань для суддів



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Будівля Вищого антикорупційного суду

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: лютий

Вищий антикорупційний суд планує витратити 90 тис. гривень на оплату паркувань для власних потреб. Про це йдеться у планах закупівель відомства в системі державних закупівель Prozorro.

Оголошення «Послуги з оплати паркування на вулицях міста для потреб Вищого антикорупційного суду» розміщено 6 лютого.

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: лютий.

Очікувана вартість закупівлі послуги - 90 тис гривень.

Крім того, Вищий антикорупційний суд планував купити колючий дріт за 60 тис. гривень.

Як повідомлялось, Національне антикорупційне бюро планує орендувати на 400 годин тир для стрільби з пістолета і штурмової гвинтівки за 480 тис. гривень.