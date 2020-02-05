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    Думки вголос

    Погані новини для Тимошенко: голову Чернівецької облради підозрюють в отриманні хабара

    • Сергій Лещенко

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Іван Мунтян та Юлія Тимошенко - Погані новини для Тимошенко: голову Чернівецької облради підозрюють в отриманні хабара
    Іван Мунтян та Юлія Тимошенко

    Слідство задокументовано, що протягом серпня-жовтня 2019 року голова Чернівецької облради отримав від підприємця 180 тисяч доларів хабара

    Мовою оригіналу

    Глава Черновицкого областного совета Иван Мунтян, которому накануне НАБУ и САП сообщили о подозрении в получении взятки, является членом партии «Батькивщина». По крайней мере, являлся до последнего времени.

    За решение совета о передаче в аренду с последующим выкупом санатория «Брусница» он потребовал 400 000 долларов, но впоследствии сторговались на 200 000 долларов.

    Кроме Мунтяна, детективы НАБУ вручили подозрение бизнесмену за дачу взятки. В деле есть аудио и видео разговоров с участием человека, похожего на Мунтяна, где он хвастается перед предпринимателем, что для нужного решения ему трижды пришлось ставить вопрос на переголосование, а также ссориться с депутатами.

    На видеозаписи Мунтян просит бизнесмена увеличить размер транша, а тот жалуется, что в сейфе вообще не осталось денег.

    Следствие задокументировало, что в течение августа-октября 2019 председатель Черновицкого облсовета получил от предпринимателя 180 000 долларов.

    Мунтян является депутат областного совета III-VII созывов. Член партии «Батькивщина» с 2005 года. С июля 2011 года - председатель Черновицкой организации ВО «Батькивщина». На парламентских выборах 2014 был № 31 в списке Тимошенко. В прошлом созыве Рады был помощником одного из народных депутатов от «Батькивщины».

    Джерело: блог Сергія Лещенка

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    Юлія Тимошенко НАБУ корупція в Україні САП Чернівецька область
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