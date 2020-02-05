Погані новини для Тимошенко: голову Чернівецької облради підозрюють в отриманні хабара

Сергій Лещенко Народний депутат 8 скликання

Сергій Лещенко

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Іван Мунтян та Юлія Тимошенко

Слідство задокументовано, що протягом серпня-жовтня 2019 року голова Чернівецької облради отримав від підприємця 180 тисяч доларів хабара

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Глава Черновицкого областного совета Иван Мунтян, которому накануне НАБУ и САП сообщили о подозрении в получении взятки, является членом партии «Батькивщина». По крайней мере, являлся до последнего времени.

За решение совета о передаче в аренду с последующим выкупом санатория «Брусница» он потребовал 400 000 долларов, но впоследствии сторговались на 200 000 долларов.

Кроме Мунтяна, детективы НАБУ вручили подозрение бизнесмену за дачу взятки. В деле есть аудио и видео разговоров с участием человека, похожего на Мунтяна, где он хвастается перед предпринимателем, что для нужного решения ему трижды пришлось ставить вопрос на переголосование, а также ссориться с депутатами.

На видеозаписи Мунтян просит бизнесмена увеличить размер транша, а тот жалуется, что в сейфе вообще не осталось денег.

Следствие задокументировало, что в течение августа-октября 2019 председатель Черновицкого облсовета получил от предпринимателя 180 000 долларов.

Мунтян является депутат областного совета III-VII созывов. Член партии «Батькивщина» с 2005 года. С июля 2011 года - председатель Черновицкой организации ВО «Батькивщина». На парламентских выборах 2014 был № 31 в списке Тимошенко. В прошлом созыве Рады был помощником одного из народных депутатов от «Батькивщины».

Джерело: блог Сергія Лещенка

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